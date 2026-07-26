Erciyes ve Soğanlı için ortak tanıtım stratejisi - Son Dakika
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Erciyes ve Soğanlı için ortak tanıtım stratejisi

Erciyes ve Soğanlı için ortak tanıtım stratejisi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA yetkilileri, Erciyes ve Soğanlı Vadisi başta olmak üzere kentin turizm potansiyelini yerinde inceledi. Dört mevsim turizm vizyonu ve uluslararası tanıtım stratejileri ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileri Kayseri'de kapsamlı saha programı gerçekleştirdi. Erciyes ve Soğanlı Vadisi başta olmak üzere kentin turizm potansiyeli yerinde incelenirken, Kayseri'nin dört mevsim turizm vizyonunu ulusal ve uluslararası alanda güçlendirecek ortak tanıtım ve pazarlama stratejileri ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleriyle düzenlenen program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcileri, Kayseri'de öne çıkan turizm destinasyonlarında incelemelerde bulundu. Programın odağında, kentin dört mevsime yayılan turizm kapasitesinin daha etkin tanıtılması ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünün artırılması yer aldı. Heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek, destinasyon tanıtımı, pazarlama çalışmaları ve yeni tanıtım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saha incelemelerinin ilk durağı, son yıllarda gerçekleştirilen restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla öne çıkan Yeşilhisar Soğanlı Vadisi oldu. Heyet, Başköy Aziz George Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelemesinin ardından Santa Barbara, Karabaş ve Yılanlı kiliselerini ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, bölgenin tarihi mirası ile yürütülen restorasyon ve turizm çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi. Ziyarete Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da katıldı. Programın ikinci bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı V. Gökçe İnce, TGA Destinasyon Direktörü Alican Demir, Destinasyon Grup Müdürü Yasin Topçu ve Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, heyete Spor A.Ş.'nin faaliyetleri ile kamp merkezinin altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında tesisler gezilerek kampta bulunan takımların antrenmanları takip edildi. Heyet, merkezin spor turizmine sunduğu altyapı ve imkanları yerinde değerlendirdi. Erciyes'te gerçekleştirilen toplantıda ise Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in sahip olduğu potansiyeli, bölgenin mevcut turizm altyapısını, dört mevsim turizm vizyonuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA yetkilileri, Kayseri ve Erciyes'in ulusal ve uluslararası tanıtım süreçlerinde izlenecek yol haritasına yönelik planlamalarını paylaştı. Toplantıya Kayseri Turizm Otelcileri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da katıldı. Görüşmelerde kültür, doğa ve spor turizmini bütüncül bir yaklaşımla ele alan tanıtım stratejileri, uluslararası pazarlama faaliyetleri ve destinasyon yönetimi başlıklarında değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaret ve toplantılarla, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel miras, yüksek irtifa spor altyapısı ve doğal değerlerinin tek bir destinasyon kimliği altında daha güçlü şekilde konumlandırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor. Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Avrupa Spor Başkenti ünvanları kapsamında hayata geçirilecek organizasyonlar öncesinde, destinasyon tanıtımını güçlendirecek yeni iş birlikleri ve pazarlama stratejileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes ve Soğanlı için ortak tanıtım stratejisi - Son Dakika

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