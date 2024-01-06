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Kayseri'de suçlu şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de suçlu şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde birçok suçtan kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri\'de suçlu şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı
06.01.2024 - 15:56,  Güncelleme: 16:07
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde birçok suçtan kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde uyuşturucu madde madde ele yakalandı.

Felahiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, birden çok suçtan kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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