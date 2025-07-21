Kayseri\'de Villa İhalesi 5 Eylül\'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesinde yapılacak villa için Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkılacak.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Çay mahallesinde yapılacak proje için Kapalı Teklif Usulü ihale yapılacak. 5 Eylül tarihinde yapılacak ihale saat 14.30'da başlayacak. İhale; Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Sahabiye mahallesindeki binasında yapılacak. - KAYSERİ