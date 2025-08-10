Kayseri\'de Yeni Bulvar Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi; Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi'nden geçerek Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak, 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çolakbayrakdar, bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak ve konforunu artıracak olan Ali İhsan Alçı Bulvarı tamamlandığında iki bulvarı birbirine bağlayarak ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını söyledi.

'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan'a çağ atlatmaya devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Ali İhsan Alçı Bulvarı ile model şehir Kayseri'ye yakışır, şehrimize alternatif ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız." dedi. Ali İhsan Alçı Bulvarı tamamlandığında bölgenin değerine değer katacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz demeden yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu sefer de bir tarafında Ziyagökalp, diğer tarafında Yenidoğan Mahallesi'nin bulunduğu yerdeyiz. Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın ikinci etap çalışmaları devam ediyor. 2 bin 500 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın tüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Hatırlanacağı üzere Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Ihlamur Köprüsü'nü kullandığınızda Ali İhsan Alçı Bulvarı sona eriyordu. Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesinden geçerek Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak ve şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki yoğunluk da azalmış olacak. Bölgemizde başlattığımız çalışmalar, bölgenin değerlenmesi anlamını taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kocasinan'a yakışır, Kayseri'ye yakışır, konforlu ve güzel bir bulvar olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ