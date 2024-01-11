 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Yer Altı Müzesi Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Yer Altı Müzesi Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği müze projesiyle tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor. Yapımı devam eden kayadan oyma müze, Türkiye ve dünyada örneği olmayan bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Kayseri\'de Yer Altı Müzesi Çalışmaları Devam Ediyor
11.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:00
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin dünyada örneği olmayan kayadan oyma işlemiyle yer altı müzesi konumundaki Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri'de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi'nde çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesini yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da eşlik etti. Kayadan oyma müzenin son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Öncelikle hocamıza kazı başkanımız olarak teşekkür ediyorum. Kültepe Kaniş-Karum'un yapılan kazılar sonrasında 7 bin yıla doğru giden boyutuyla oradan çıkan ürünlerin, geçmiş dönemlerde böyle ortamın olmamasından kaynaklı olarak başka yerlerde korunması ya da nakli söz konusu olmuş. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı bizim için de bir kayıp olmuş. İnşallah biz hem korumak hem geriye dönüşünü sağlamak amacıyla yaptığımız yer altı müze çalışmasıyla 3 bin 500 metrekare Türkiye'de ve dünyada kendisinden söz ettiren bir müze çalışması olacak" diye konuştu. Müze çalışmalarını kazı yöntemi ile yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Şu anda görüldüğü gibi kazısı bitti, zeminle ilgili çalışma bitti. Elektrikle donanımı, altyapısıyla ilgili sıkıntılar tamamen giderildi. Sadece vitrini yapılma, projelendirme çalışmaları sürüyor. Ayrıca Fikri hocamızın da tespitleri ile burada sergilenmesini istediğimiz eserlerimizin Kültür Bakanlığı'mızdan talebi söz konusu oldu. Bu konuda da bakanlığımızdaki yetkililer ile görüşerek daha bu sabah da görüştüğümüz sonrasında inşallah bu yönde yardımcı olacaklarını, gerekli çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi."

Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki sezon itibariyle burasının adeta herkesin bir uğrak yeri olacağını belirterek; "Ulaşımı kolay, malum Kayseri-Sivas yolu üzerinde, şehrimize de 20-25 kilometre uzaklıkta. İnşallah biz bu anlayış içerisinde kütüphaneler şehri, müzeler şehri diye nitelendirirken laf olsun diye değil altyapısını oluşturan ve kamuoyuna daha önce vadettiğimiz şekilde projelerini hayata geçiren bir yaklaşım ile çalışmaları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. Projede sona gelindiğini, en güzel şekliyle Kayseri'ye yakışan yeni bir müze modeli ile insanları buluşturacaklarını belirten Büyükkılıç, bu projenin kente hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da dünyada örneği olmayan bir müze hazırlığı içinde olduklarını belirterek; "Bu müzeyi önümüzdeki turizm sezonundan itibaren açarsak, Kayseri için epey ziyaretçi turist gelmiş olacak. Yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekare ve arkeolojik olarak müze, ilk defa böyle bir yerde yapılması dünyada ilk, başka bir örneği olmayan müze ve bizim de Kültepe'nin şansına başkanım sayesinde ilk defa böyle bir müzeyi Türkiye ve dünyada yapıyoruz, ellerinize sağlık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yer Altı Müzesi Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:28:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yer Altı Müzesi Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement