Kayseri\'de Yerel Destek Ekiplerine Eğitim Veriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü iş birliğiyle, deprem bölgesinde görev yapan yerel destek ekibine bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla sahada uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Birimi iş birliğiyle, belediyenin farklı birimlerinden oluşturulan ekipler, deprem anında etkin müdahale için sahada uygulamalı eğitimden geçiyor. AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan eğitim parkurunda gerçekleşen eğitimlerde, katılımcılara hem teorik hem pratik bilgiler aktarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, yapılan çalışmalarla ilgili şunları aktardı:

"Belediyemizin değişik birimlerinde KAYMEK, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., Park Bahçeler, Fen İşleri gibi birimlerde çalışan arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurduk. Son yaşanan depremde Hatay ve Osmaniye'ye birkaç defa giderek görev aldılar. Bu ekiplerin eğitimlerini güncelliyoruz. Allah göstermesin, lazım olduğunda daha bilinçli ve bilgili şekilde deprem bölgesinde faydalı olabilmeleri için AFAD ile beraber eğitim hizmetini yürütüyoruz."

İki bölüm halinde yaptıklarını söyleyen Karakaş, birinci grubun bu hafta iki gün teorik, üç gün de sahada uygulamalı eğitim alacağını ifade etti.

"Yerel Destek Ekipleri Kuruldu"

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak da yerel destek ekiplerinin kurulmasının önemine vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediyemiz ve 16 ilçemiz başkanlığında gerçekleştirilen yerel destek ekipleri kuruldu. 6 Şubat depremlerinde Büyükşehir Belediyemiz nezdinde oluşturulan 120 kişilik ekibin, 96'sı Osmaniye ilinde görev yaptı. O dönem 39 gün sahada görev yapmışlardı" diye konuştu.

Verilen eğitimlerden bahseden Kulak, "İki hafta olarak gerçekleştireceğimiz eğitimlerde çadır kurulumu, sahada temizlik çalışmaları, arama, kurtarma çalışmalarında etkin rol almaları için bu beceriyi kazanmaları için eğitim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyulduğunda belediyemizde hazır olan bu ekipleri sahaya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hasan Say ise belediye personelinin eğitimlere olan motivasyonuna dikkat çekerek, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yerel destek ekipleriyle iki haftalık eğitimlere başladık. Belediye personelinin bu işe bu kadar şevkle yaklaşması bizi memnun etti. Ne kadar çok insanı bu alanda yetiştirirsek, ne kadar çok insanı arama-kurtarma anlamında daha gayretli yetiştirirsek, olabilecek depremde el birliğiyle bütün acıları sarmaya yardımcı olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Depremsiz, afetsiz günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın dayanışma ve bilinçli müdahale için attığı bu adım, muhtemel afetlere karşı toplumun güvenliğini arttırmayı ve hayat kurtarmayı amaçlıyor. - KAYSERİ