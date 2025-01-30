Kayseri Gastronomi ve Turizmi İçin Malta'da Tanıtım Günleri Düzenlenecek - Son Dakika
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Kayseri Gastronomi ve Turizmi İçin Malta'da Tanıtım Günleri Düzenlenecek

Kayseri Gastronomi ve Turizmi İçin Malta\'da Tanıtım Günleri Düzenlenecek

Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Kayseri gastronomisinin ve turizminin ön planda olacağı tanıtım günlerinin iki ülke ilişkileri açısından önemli bir adım olacağını belirtti. Malta'da yapılacak Kayseri Tanıtım Günleri, karşılıklı ticari ilişkilerin artırılması ve milli değerlerin tanıtımı amacıyla planlanıyor. Malta'nın turizm potansiyeli ve Türk öğrencilerin etkinliğe katılımı, iki ülke arasında turizmin gelişmesine katkı sağlayacak.

30.01.2025 12:09
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Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, "Özellikle Kayseri gastronomisinin ve turizminin de ön planda olduğu bir tanıtım günlerinin iki ülke arasında da çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum" dedi.

Malta'da incelemelerde bulunan, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği kurucularından ve dönem Başkanı Gazeteci İlter Sağırsoy, Malta'da yakın zamanda Kayseri Tanıtım Günleri'nin yapılmasının çok faydalı olacağını söyledi. İlter Sağırsoy, bu konuda karşılıklı görüşmelerin başladığını ifade etti. Gazeteci İlter Sağırsoy; Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen ve Başkonsolos Fethi Etem ile görüştü. Büyükelçi Şen'in kabulünde Gazeteci Sağırsoy, Kayseri'nin Malta'da tanıtımı ve Kayserili işadamlarının da Malta'daki fırsatları değerlendirerek ikili ticari ilişkilerin artırılması ve ziyaretlerde bulunması için elinden geleni yapacağını söyledi. Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen de, Malta'nın sakin, huzurlu ve ticari açıdan da fırsatların olduğu bir Avrupa Birliği üyesi ülke olduğuna dikkat çekerek, özellikle Kayseri Gastronomisinin de içinde yer alacağı tanıtım etkinliklerinin yapılmasının çok faydalı olacağını söyledi.

Osmanlı Dönemi'nde Osmanlı donanması tarafından yapılan kuşatmada şehit olan askerlerin defnedildiği Türk Askeri Mezarlığı'nın bakımının yapıldığı ve oradaki mescitte Cuma namazlarının da kılındığı belirtilirken, Yeşilhisar Başköy bölgesinde yer alan ve Kapadokyalı (Yeşilhisar) 'George' olarak bilinen St George'un (Aya Yorgi), Malta'da çok büyük bir karşılığı olması nedeniyle bu yönde de karşılıklı turizmin geliştirilmesinin mümkün olacağı ifade edildi. Nisan ayı sonu ya da Mayıs ayının ilk haftasında Malta'da yapılacak Kayseri Tanıtım Günleri ile orada yaşayan binlerce Türk ve her yıl dil kursu için Malta'ya giden 10 bine yakın Türk öğrencinin de bu etkinliğe katılacağı belirtildi.

Toprak büyüklüğü Nevşehir kadar olan ve üç büyük temel adadan oluşan Malta'nın, nüfusu 550 bin olmakla birlikte her yıl dünyanın ekonomik olarak en üst düzey yani en zengin turist grubu olarak bilinen özellikle de cruise gemilerle seyahat eden yaklaşık 3 milyon turisti ağırlıyor. Malta yine İngiltere'den sonra dünyanın ikinci en büyük dil okulu merkezi. Bu anlamda Malta'da 48 uluslararası dil okulu bulunuyor. Malta; Kayseri için özellikle hem karşılıklı turizm açısından hem de uluslararası sağlık turizmi açısından çok önemli bir pazar olmaya aday bir ülke olarak konumunu koruyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Gastronomi ve Turizmi İçin Malta'da Tanıtım Günleri Düzenlenecek - Son Dakika

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