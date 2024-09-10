Kayseri'de Polislerden Örnek Davranış - Son Dakika
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Kayseri'de Polislerden Örnek Davranış

Kayseri\'de Polislerden Örnek Davranış

Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda aracı bozulan bir sürücüye yardım eden 2 trafik polisi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından makamında ağırlanarak teşekkür edildi.

10.09.2024 11:12
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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; aracı bozulan şoförün imdadına yetişerek aracı iten polisleri makamında ağırladı.

Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bir sürücünün aracı bozuldu. Araç yolun ortasında kalırken, sürücü de zor anlar yaşadı. Bu sırada meydan da trafik uygulaması yapan 2 trafik polisi de aracın yolda kaldığını gördü. Aracın yanına gelen polisler hem trafiğin akışını bozmamak hem de sürücüye yardımcı olmak için aracı iterek götürdü. O anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, aracı yolda kalan kadın sürücü ve çocuğuna yardım eden 2 trafik polisini makamında ağırladı. Polislere teşekkür eden Aydın; çeşitli hediyeler vererek başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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