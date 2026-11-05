Kayseri Melikgazi\'de polis öğrencilerle oyun oynadı, anlar kameraya yansıdı

Kayseri Melikgazi'de polis öğrencilerle oyun oynadı, anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'deki Birlik Mensucat İlkokulu'nda bir polis memuru, öğrencilerin oyun isteğini geri çevirmeyerek çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. O anlar okulda bulunan veliler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, samimi görüntüler izleyenlerin yüzünü gülümsetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Birlik Mensucat İlkokulu'nda polis memuru ile öğrencilerin oyun oynadığı anlar, yürekleri ısıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru, okulda bulunan öğrencilerin oyun oynama isteğini geri çevirmedi. Çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayan polis memuru, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Polis memuru ile oyun oynayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, renkli anlar o sırada okulda bulunan veliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çocuklar ile polis memurunun samimi görüntüleri, izleyenlerin de yüzünü gülümsetti.
Kaynak: İHA
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