Kayseri\'nin Tarım Vizyonu: Jeotermal Sera Projesi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, beraberinde Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Deniz Oruç ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Genel Sekreteri Burak Yıldırım ile birlikte Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Heyet, Kayseri'nin tarım geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'ye örnek olacak Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesinin hızla hayata geçirilmesi için kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, projeye verdiği güçlü destek ve ihalenin planlanandan daha erken yapılması için yürüttüğü girişimlerle Kayseri'ye önemli bir vizyon kazandırdı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, yatırım planı kapsamında ihaleye çıkılması için teknik ve idari süreçlerin hızlandırılması kararlaştırıldı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık ile görüşülerek, projenin jeotermal kaynak potansiyeli ve teknik altyapı çalışmaları ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarım Dairesi Başkanı Dr. Hakan Günlü ile gerçekleştirilen görüşmede, projenin merkezi bütçedeki yeri ve finansman boyutu değerlendirildi.

Başkan Bağlamış, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri tarımının geleceği için tarihi bir adım atıyoruz. Kocasinan'da kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projemiz, şehrimizin tarımsal üretimde öncü bir merkez haline gelmesini sağlayacak. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde, projemizin yıl bitmeden ihaleye çıkarılması için önemli aşamalar kaydettik. Özellikle AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın projeye verdiği güçlü destek ve sürecin hızlanması için gösterdiği çabalar, Kayseri adına bizleri son derece memnun etmiştir. Bu büyük vizyon projesine destek veren tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ