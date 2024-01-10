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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Regaib Kandili için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Regaib Kandili için mesaj yayınladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Yalçın, Regaib Kandili'nin önemine vurgu yaparak, bu gecenin manasına uygun olarak dua ve ibadetle geçirilmesini önerdi. Ayrıca, birlik, beraberlik ve kardeşlik hislerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve tüm sanayicilere, hemşerilere, ülkeye ve İslam aleminine huzur ve mutluluk diledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Regaib Kandili için mesaj yayınladı
10.01.2024 - 10:20,
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın'ın mesajı şu şekilde;

"Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan Üç Ayların müjdecisi, Regaib Kandilini idrak etmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. İslam'da mukaddes değeri haiz gün ve gecelerden biri olan Regaib Kandili mağfiret ve af dileklerimizin kabul edilmesi için bizlere bahşedilen müstesna bir gecedir. Peygamber Efendimizin (S.A.V.); "Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi." Hadis-i şerifinde işaret hususiyetini buyurduğu Regaib Gecesi'ni, kırgınlık, kin ve dünyevi diğer hırslarımızdan arınmak için dua ve ibadetle geçirmek bu gecenin manasına uygun olacaktır. Regaib Gecesi vesilesiyle; elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, birlik, beraberlik ve kardeşlik hisleriyle aramızdaki sevgi bağlarını daha da güçlendirmeliyiz. Bu duygularla, Regaib Kandili'nin ve Üç Aylar'ın tüm sanayicilerimize, hemşerilerimize, ülkemize, İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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