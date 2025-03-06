Kayseri OSB Uzaktan Sayaç Okuma Sistemine Geçti - Son Dakika
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Kayseri OSB Uzaktan Sayaç Okuma Sistemine Geçti

Kayseri OSB Uzaktan Sayaç Okuma Sistemine Geçti

Kayseri OSB, elektrik, doğal gaz ve su sayaçlarını uzaktan okuma sistemine dönüştürdü.

06.03.2025 12:04
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Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yapılan alt yapı yatırımları sonucunda oluşturulan otomasyon ile elektrik doğal gaz ve su sayaçlarını uzaktan okuma sistemine kavuşturdu. Yapılan yatırım; iş gücü ve ulaşım maliyetlerini azalttığı gibi zamandan da büyük ölçüde tasarruf sağladı.

Yapılan alt yapı değişikliğine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar Kayseri OSB sanayicisine sundukları hizmetin kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Elektrik, doğal gaz sayaçlarının tamamıyla uzaktan okuma sistemine kavuşturulduğunu belirten Başkan Yalçın, mevcut su sayaçlarının da 3'te birinin uzaktan okunabildiğini söyledi.

Yalçın, "Kayseri OSB sorumluluk bölgesi içinde 1425 adet elektrik sayacımız bulunmakta olup tamamı uzaktan okunabilmektedir. Uzaktan okuması yapılan elektrik sayaçlarımızdan 15 dakika bir periyodik olarak alınan bilgiler veri tabanlarımıza kayıt edilmektedir. Bölgemizde doğal gaz hizmeti sunduğumuz 1062 abonemizin sayaçlarının tamamı da uzaktan okunabilmektedir. Bölgemizde 1415 adet su aboneliğine ait sayaçlarımızın ise 403 adedi uzaktan okumaya uygun hale getirilmiştir. Su sayaçlarımızın tamamı 2025 yılı sonuna kadar uzaktan okuma sistemine kavuşmuş olacaktır." dedi.

Yaptıkları alt yapı yatırımları ile Kayseri OSB sanayicisinin konforunu artırdıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Uzaktan sayaç okuma sistemimizin tamamlanmasının ardından e-OSB çalışmalarımız da son aşamaya ulaşmış olacak. Elektrik, doğal gaz ve su hizmetinin bölgemizden alan sanayicilerimizin tüketim miktarlarını, geçmiş tüketim oranlarını ve ödemelerini oturdukları yerden takip edebileceklerdir. Bunun yanı sıra arıza durumunda kısa sürede bildirim alabilme ve hızlı müdahale etme imkanı oluşturulmuştur" diye konuştu.

Gündemlerinde olan projelerde ekseriyasının 2025 yılında tek tek hazır gelmeye başlayacağını ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB Uzaktan Sayaç Okuma Sistemine Geçti - Son Dakika

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