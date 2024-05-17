Kayseri Protokol Üyeleri 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarını Yayımladı

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Kayseri protokol üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Başkan Özdoğan: "19 Mayıs ruhunu her daim canlı tutacağız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdoğan, mesajında bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek şehitlere rahmet diledi.

Başkan Özdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, milletimizin azim ve kararlılığı ile bir destana dönüşmüştür. Bu anlamlı günde, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Onların kahramanlıkları, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız vatanımızın temelini oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Mesajında gençlere de seslenen Özdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma görevini üstleneceklerdir. Onlara olan inancımız tamdır. Bu vesileyle tüm gençlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum" dedi.

OSB Başkanı Yalçın'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşudur. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bugün bu duyguların yaşatılması için hepimize, özellikle Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize, büyük görevler düşmektedir. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alması en önemli amacımız olmalıdır. Gençlerimizin Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Başkan Çolakbayrakdar: "19 Mayıs, milli uyanışın sembolüdür"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "19 Mayıs, Milli uyanışın sembolüdür" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesi'nin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 105 yıl önce yakılan ve hiçbir zaman sönmeyecek olan kurtuluş meşalesinin, Türk tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 tarihi, zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş meşalesinin Samsun'dan ateşlenerek, Anadolu'nun her köşesine yayılan ve tarihte görülmemiş bir zaferle sonuçlanan bağımsızlık mücadelemizin de başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine emanet ederek, onlara duyduğu güveni göstermiştir. Bu kutsal emaneti araştıran, değişen dünyayı, yenilenen teknolojiyi ve dijitalleşen endüstriyi iyi takip eden gençlerimiz daha ileriye taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." - KAYSERİ