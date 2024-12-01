Kayseri, Türkiye\'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edilecek olan ve Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali (RES) projesinin kente ulaşan türbinlere ait kanatlarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zaman ilklere imza atmıştır, bu tür projeyi hayata geçiren başka belediye yok. Bu da bize yakışır" dedi.

Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali için türbinlerin dev parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyat, İzmir Alsancak Limanı'ndan Kayseri'ye doğru yola çıkarken, türbin parçaları peyderpey kente ulaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin gerçekleştirildiği İncesu Fırınönü mevkiinde tırlarla taşınan türbinlere ait kanatlara yönelik incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak ve Ufuk Sekmen, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Parçaları yerinde inceleyen ve personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 3 türbin ve 9 kanadın Kayseri'ye peyderpey getirildiğini kaydederek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, güzel bir gündeyiz, yüzlerimiz gülüyor, sona doğru yaklaşıyoruz. Rüzgar enerji ile ilgili yaptığımız çalışmanın şuanda türbinleri ve kanatları gelmeye başladı. İnşallah kısa sürede 3 türbinimiz, 9 kanadımız gelmek suretiyle, 1,5 aylık montaj süresi sonrasında rüzgar enerjisinden faydalanmaya başlayacağız" diye konuştu. Kayseri'ye en güzel hizmeti sunmuş olacaklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"21 megavat, yeni nesil, dünyada kendisini kanıtlamış olan bir firmanın ürünü, daha önce platformu hazırlandı, yollar test edildi, gerekli altyapı oluşturuldu. Yaklaşık 6 kilometrelik enerji nakil hattı organize sanayimizdeki indiriciye bağlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte gelen kanatların ve türbinlerin montaj süreci var. Burada fedakarca çalışmaları görüyoruz, şehrimize yakışır proje, hizmetlerin en güzelini sunmak amacıyla Ulaşım A.Ş.'mizin enerji sorununu çözüp, ayrıca kazanım elde edecek. Ekibi, firmayı, bu güzel kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 türbinden yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edileceğini ve projenin 24 saat çalışacağını vurgulayarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zaman ilklere imza atmıştır, bu tür projeyi hayata geçiren başka belediye yok. Bu da bize yakışır, Kayseri zekası, Kayseri anlayışı ile Ulaşım A.Ş. ekibini de ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı. En büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçalar montaj edildiğinde, 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaşacak. Bu yükseklik yaklaşık 65 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen proje, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip olacak. - KAYSERİ