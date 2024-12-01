Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

Kayseri, Türkiye\'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali için türbin parçalarını yerinde inceledi. Proje ile yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edilmesi hedefleniyor.

01.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edilecek olan ve Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali (RES) projesinin kente ulaşan türbinlere ait kanatlarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zaman ilklere imza atmıştır, bu tür projeyi hayata geçiren başka belediye yok. Bu da bize yakışır" dedi.

Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali için türbinlerin dev parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyat, İzmir Alsancak Limanı'ndan Kayseri'ye doğru yola çıkarken, türbin parçaları peyderpey kente ulaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin gerçekleştirildiği İncesu Fırınönü mevkiinde tırlarla taşınan türbinlere ait kanatlara yönelik incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak ve Ufuk Sekmen, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Parçaları yerinde inceleyen ve personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 3 türbin ve 9 kanadın Kayseri'ye peyderpey getirildiğini kaydederek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, güzel bir gündeyiz, yüzlerimiz gülüyor, sona doğru yaklaşıyoruz. Rüzgar enerji ile ilgili yaptığımız çalışmanın şuanda türbinleri ve kanatları gelmeye başladı. İnşallah kısa sürede 3 türbinimiz, 9 kanadımız gelmek suretiyle, 1,5 aylık montaj süresi sonrasında rüzgar enerjisinden faydalanmaya başlayacağız" diye konuştu. Kayseri'ye en güzel hizmeti sunmuş olacaklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"21 megavat, yeni nesil, dünyada kendisini kanıtlamış olan bir firmanın ürünü, daha önce platformu hazırlandı, yollar test edildi, gerekli altyapı oluşturuldu. Yaklaşık 6 kilometrelik enerji nakil hattı organize sanayimizdeki indiriciye bağlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte gelen kanatların ve türbinlerin montaj süreci var. Burada fedakarca çalışmaları görüyoruz, şehrimize yakışır proje, hizmetlerin en güzelini sunmak amacıyla Ulaşım A.Ş.'mizin enerji sorununu çözüp, ayrıca kazanım elde edecek. Ekibi, firmayı, bu güzel kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 türbinden yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edileceğini ve projenin 24 saat çalışacağını vurgulayarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zaman ilklere imza atmıştır, bu tür projeyi hayata geçiren başka belediye yok. Bu da bize yakışır, Kayseri zekası, Kayseri anlayışı ile Ulaşım A.Ş. ekibini de ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı. En büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçalar montaj edildiğinde, 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaşacak. Bu yükseklik yaklaşık 65 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen proje, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Türkiye, kayseri, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 14:02:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.