Kayseri, Türkiye\'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali projesi için Kayseri'ye dev türbin parçaları ulaşıyor. Hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajının tamamlanması planlanıyor.

Kayseri; Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatının parçaları peyder pey Kayseri'ye ulaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji geleceği için önemli bir adım olan bu projede, dev türbin parçaları kente getirilirken, montaj işlemleri de hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; "Proje çerçevesinde Nasel adı verilen jeneratör kutusu kente ulaştı. Nasel, rüzgar türbinlerinin elektrik üretiminde en önemli parçalarından biri olarak, jeneratör, şaft ve kontrol ekipmanlarını barındırıyor. Hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajını tamamlamayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında, türbinlerin en büyük parçası 81,5 metre uzunluğunda ve 155 ton ağırlığında olacak. Bu parçaların montajı sonucu, türbinler toplamda 194,5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir binaya eşdeğer bir yükseklik kazanacak" ifadelerini kullandı. Projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin genelge doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yalnızca enerji üretimini değil, çevre dostu ulaşım sistemlerinin de Kayseri'ye kazandırılmasını sağlayacağız. Kayseri'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projemizde, rüzgar enerjisinin toplu ulaşımda kullanılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, bu dev yatırımın, Kayseri'yi çevre dostu ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan bir şehir yapma hedefine katkı sağlayacağını belirterek, "Kayseri olarak, çevreye duyarlı enerji çözümleri ile geleceği şekillendiriyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin ulaşım alanında enerji tüketiminde önemli bir tasarruf sağlanacağını ve çevreye duyarlı ulaşım sistemlerinin hızla yaygınlaşacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali projesinin bir parçası olarak Kayseri, bu proje ile yenilenebilir enerji yatırımları ile çevre dostu bir şehir olma yolunda büyük bir adım atıyor. - KAYSERİ