Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

Kayseri, Türkiye\'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali projesini hayata geçiriyor. Dev türbin parçalarının kente ulaşmaya devam ettiği projede, hafta sonu itibarıyla ilk türbinin montajı tamamlanacak. Proje, çevre dostu ulaşım sistemleri ve yenilenebilir enerji hedefleriyle Kayseri'yi öne çıkaracak.

19.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali projesi için Kayseri'ye dev türbin parçaları ulaşıyor. Hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajının tamamlanması planlanıyor.

Kayseri; Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatının parçaları peyder pey Kayseri'ye ulaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji geleceği için önemli bir adım olan bu projede, dev türbin parçaları kente getirilirken, montaj işlemleri de hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; "Proje çerçevesinde Nasel adı verilen jeneratör kutusu kente ulaştı. Nasel, rüzgar türbinlerinin elektrik üretiminde en önemli parçalarından biri olarak, jeneratör, şaft ve kontrol ekipmanlarını barındırıyor. Hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajını tamamlamayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında, türbinlerin en büyük parçası 81,5 metre uzunluğunda ve 155 ton ağırlığında olacak. Bu parçaların montajı sonucu, türbinler toplamda 194,5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir binaya eşdeğer bir yükseklik kazanacak" ifadelerini kullandı. Projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin genelge doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yalnızca enerji üretimini değil, çevre dostu ulaşım sistemlerinin de Kayseri'ye kazandırılmasını sağlayacağız. Kayseri'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projemizde, rüzgar enerjisinin toplu ulaşımda kullanılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, bu dev yatırımın, Kayseri'yi çevre dostu ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan bir şehir yapma hedefine katkı sağlayacağını belirterek, "Kayseri olarak, çevreye duyarlı enerji çözümleri ile geleceği şekillendiriyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin ulaşım alanında enerji tüketiminde önemli bir tasarruf sağlanacağını ve çevreye duyarlı ulaşım sistemlerinin hızla yaygınlaşacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali projesinin bir parçası olarak Kayseri, bu proje ile yenilenebilir enerji yatırımları ile çevre dostu bir şehir olma yolunda büyük bir adım atıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Türkiye, kayseri, Enerji, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri, Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Projesine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.