Kayseri Üniversitesi 7 Yaşında

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuna uygun bir şekilde yürüten; sürekli iyileşmeyi, gelişimi ve toplumsal fayda oluşturmayı kurumsal temel ilke olarak benimseyen Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin öncü ve örnek yükseköğretim kurumları arasında yer alma vizyonu ile çalışmalarına yön veriyor.

Kuruluşundan bu yana geçen yedi yıllık süreçte, gelişimini dinamik ve sürekli kılmak için çalışmalarına aralıksız devam eden ve önemli kazanımlara imza atan KAYÜ; uluslararasılaşma hedeflerine yönelik kararlı adımlar atarak, kalite ve akreditasyon odaklı yürütmekte olduğu 'eğitim ve öğretim', 'araştırma ve geliştirme' ve 'toplumsal katkı' faaliyetlerinin niteliğini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; 'İyiye, daha iyiye; geçmişten ve bugünden öğrenerek, geleceği planlayarak' ilkesiyle hareket eden KAYÜ'nün henüz genç bir üniversite olmasına rağmen gerçekleştirdiği titiz çalışmalarla bugün önemli bir konuma geldiğini vurguladığı kutlama mesajında şu sözlere yer verdi;

"2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitemiz, bugün altı fakültesi, on üç meslek yüksekokulu ve bir lisansüstü eğitim enstitüsü ile Türkiye'nin önemli bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren, öğrencilerimize sunduğumuz sahada eğitim uygulamalarında kat ettiğimiz yol, bugün birçok yükseköğretim kurumu açısından da dikkat çeken bir konuma ulaşmıştır. Kayseri OSB'de hayata geçirdiğimiz Meslek Yüksekokulu projemiz, öğrencilerimize sanayinin içerisinde uygulamalı mesleki ve teknik eğitim imkanı sağlamakta, mesleklerini bizzat uygulamalı olarak öğrenme fırsatı vermektedir. Bununla birlikte; içerisinde Mühendislik ve Tasarım Fakültemizin de yer alacağı OSB Teknik Kampüs Projemizin önümüzdeki yıllarda hayata geçmesi ile KAYÜ, mesleki ve teknik eğitim alanındaki saygınlığını daha da ileriye taşıyacaktır. Kayseri Üniversitesi olarak; "eğitim ve öğretim", "bilimsel araştırma" ve "topluma hizmet" alanlarında önemli iş birlikleri kuruyor ve nitelikli faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sanayi ile sürekli iş birliği halinde şehrimizin ve ülkemizin yararına olan tüm çalışmalara katkı sunmayı her daim ön planda tutuyoruz. Sunmakta olduğumuz kaliteli eğitim ve öğretim hizmetinin yanı sıra; öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerine de imkan sağlayarak onları çok yönlü ve donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Kalite, akreditasyon ve uluslararasılaşmaya yönelik çalışmalarımızla, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin yüksek standartlarını koruyor; bu doğrultuda, her geçen gün önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bir taraftan akredite program sayımızı her geçen gün artırırken diğer taraftan da Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamındaki ölçütleri sağlayan, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiş yükseköğretim kurumları arasında yer almayı hedefliyoruz. Üniversitemizde yeni kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzun ve önümüzdeki dönem ilk kez öğrenci alacak olan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizin; yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sunacağına eminiz. Üniversitemiz, benimsediği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; güçlü akademik yatırımları ve bilimsel faaliyetleriyle, şehrine ve ülkesine katma değer sağlayan bir yükseköğretim kurumu olarak, önemli proje ve çalışmaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu duygularla, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımıza ve YÖK Üyelerine, kuruluşumuzdan bu yana bizlere sürekli destek veren Bakanlarımız ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere siyasetçilerimize, valimize ve bürokrasimize, Büyükşehir ve tüm İlçe Belediye Başkanlarımıza, şehrimizin değerli yöneticilerine, hayırseverlerimize, sivil toplum ve meslek kuruluşlarımız ile devletimizin kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversitemizin yedinci kuruluş yıl dönümünün, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." - KAYSERİ