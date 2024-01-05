 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, üniversitede bayan öğrencilere yönelik girişimcilik kulübü oluşturulması ve çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokolün üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olarak tanımlanmasına katkı sağlayacağını belirtti. TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ise bu birlikteliğin anlamlı olduğunu ve çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

Kayseri Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
05.01.2024 - 15:28,  Güncelleme: 15:49
Abone Ol

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kayseri Üniversitesi üst yönetimi, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Protokolde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, "İmzalayacağımız bu protokol üniversitemizde bayan öğrencilerimize yönelik girişimcilik kulübünün oluşturulmasında, çalışmaların yürütülmesinde değerli katkılar sağlayacaktır. Kayseri Üniversitemiz, öğrenci sayısı açısından Kayseri'mizin ikinci büyük üniversitesidir. Her ne kadar 2018 yılında kurulmuş bir üniversite olsak da, esasen Kayseri gibi kadim bir şehrin ismini taşıyan köklü geleneklere sahip bir üniversiteyiz. Erciyes Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin bünyesinden ayrılarak kurulduk. Bu anlamda bizim de 15 yıllık, 20 yıllık, 40 yıllık geçmişi olan köklü birimlerimiz bulunmaktadır. Biz Kayseri Üniversitemizi uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ile bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolünün özellikle bayan öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimizde özgüven ruhunun, girişimcilik ruhunun, birlikte iş yapabilme ruhunun oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum. İmzalayacağımız bu protokol başta şehrimiz olmak üzere; güzel vatanımız, ülkemiz, Türkiye Cumhuriyetimizin bölgesinde ve dünyada güçlü olmasına katkı sağlaması yönünde katkılar oluşturması temennisi ile hayırlı olsun" dedi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bu birliktelikler çok anlamlı. Hem sanayi ve hem de üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte olmak, aynı zamanda da sosyal etkinlikleri birlikte yapmak çok kıymetli. Bugün bu sözleşmeyle de bunların ilk adımını atmış olacağız. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, iş birliği protokolüne imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
Rusya'da araç el freni çekilmeyince benzin istasyonundan kaçtı Rusya'da araç el freni çekilmeyince benzin istasyonundan kaçtı
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek

Son Dakika
15:52 Rusya'da araç el freni çekilmeyince benzin istasyonundan kaçtı
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement