Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler milli görev yapıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde Turizm Haftası çerçevesinde düzenlenen 'Kayseri'nin Turizm Değerleri' adlı panelde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler bu memleket için milli görev yapıyor" dedi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in katılımıyla gerçekleşen panele; ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin de katıldı. Etkinlik, "Fotoğraf ve Ebrunun Buluşması: Özbekistan" temalı sanat sergisinin açılışı ile başladı. Serginin gezilmesinin ardından katılımcılara Özbek pilavı ikram edildi. Daha sonra "Kayseri'nin Turizm Değerleri" adlı panele geçildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan panelde; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; turizm fakültelerinin, rehberlik, gastronomi ve mutfak sanatlarının önemine değinerek, "Bugün turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler bu memleket için milli görev yapıyor. Bu memleket dışarıdan para getirmek için nasıl mühendislik çalışmaları yaparak dışarıya ürün satanları istihdama katkılarından dolayı alkışlıyorsak turizmde faaliyet gösterenlere de ekonomiye katkılarından dolayı sonsuz teşekkür etmemiz lazım. Çünkü istihdama bu kadar çabuk katkısı olan, bir ülkeye bir vilayete bu kadar katkı sağlayan başka bir sektör ben bilmiyorum. Mühendislik fakülteleri neyse belki de daha önemlisi turizm fakülteleri" şeklinde konuştu.
Günümüzde dünyanın global bütçesinin yüzde 3.85'inin turizm olduğuna işaret eden Vali Çiçek, dünyada 11 çalışandan 1'inin turizm sektöründe çalıştığını ve bu sene bu sayının her 9 kişiden 1 kişiye yükseltilmeye çalışıldığını söyledi.
Turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin birçoğunun kafasında başka sektörler olmasının kendisini üzdüğüne dikkati çeken Vali Çiçek, "Ben turizm fakültesinin üniversite okumak için okunacak bir fakülte olduğuna inanıyorum. Bu fakültenin öğrencilerinin bu memleket için çok kıymetli olduğunu ve geleceğimizde çok önemli yer kavrayacağını görüyorum. Bu yüzden de üniversitede birçok fakülteye daha hiç gitmemişken hatta yalnızca bir fakülteye gitmişken bugün sizlerle beraberim" açıklamasında bulundu.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise panel kapsamında Vali Çiçek'i fakültelerinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, etkinliğe katılan herkesin turizm haftasını kutladı.
Kayseri'nin altın çağını yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Güllü, "Sebebi ise insan kaynağı ile ilgili. Turizme odaklanmış bir Valimiz, bir Belediye Başkanımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, sektör temsilciliklerimiz ve Üniversitemiz bulunmakta. Bu şanstan dolayı bu nitelemenin abartılı olmayacağı görüşündeyim" dedi.
Panelin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Kenan Güllü, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler milli görev yapıyor - Son Dakika
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen A. Nuri Köksal, mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal, halkın yoğun alkışları eşliğinde adliye binası önünde konuşma yaptı ve görevine başladığını duyurdu.
Mısır ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti. Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor. Bu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, 'Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim' dedi.
31 Mart'taki yerel seçim sonucunda AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarılıyor. Belediyenin yeni başkanı Selçuk Yıldız, gelişmeyi "Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı. Libya ve Tunus limanlarından yola çıkan göçmen tekneleri, Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aşarak İtalya'ya ulaştı. İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.
İYİ Parti, seçimlerde beklenen sonuçları alamamasının ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla tanışma ve bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, belediyenin hizmet kalitesini artırarak kentteki yaşam kalitesini yükselteceklerini söyledi.
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü, iddialara tepki göstererek mevzuyu temizlemesi için Alper Yeğin'e çağrıda bulundu. Yeğin ise jakuzi meselesinin yanında daha büyük bir lüks ve batırılan belediye hikayesini yakında paylaşacağını söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?