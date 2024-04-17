Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler milli görev yapıyor

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde Turizm Haftası çerçevesinde düzenlenen 'Kayseri'nin Turizm Değerleri' adlı panelde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler bu memleket için milli görev yapıyor" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in katılımıyla gerçekleşen panele; ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin de katıldı. Etkinlik, "Fotoğraf ve Ebrunun Buluşması: Özbekistan" temalı sanat sergisinin açılışı ile başladı. Serginin gezilmesinin ardından katılımcılara Özbek pilavı ikram edildi. Daha sonra "Kayseri'nin Turizm Değerleri" adlı panele geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan panelde; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; turizm fakültelerinin, rehberlik, gastronomi ve mutfak sanatlarının önemine değinerek, "Bugün turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler bu memleket için milli görev yapıyor. Bu memleket dışarıdan para getirmek için nasıl mühendislik çalışmaları yaparak dışarıya ürün satanları istihdama katkılarından dolayı alkışlıyorsak turizmde faaliyet gösterenlere de ekonomiye katkılarından dolayı sonsuz teşekkür etmemiz lazım. Çünkü istihdama bu kadar çabuk katkısı olan, bir ülkeye bir vilayete bu kadar katkı sağlayan başka bir sektör ben bilmiyorum. Mühendislik fakülteleri neyse belki de daha önemlisi turizm fakülteleri" şeklinde konuştu.

Günümüzde dünyanın global bütçesinin yüzde 3.85'inin turizm olduğuna işaret eden Vali Çiçek, dünyada 11 çalışandan 1'inin turizm sektöründe çalıştığını ve bu sene bu sayının her 9 kişiden 1 kişiye yükseltilmeye çalışıldığını söyledi.

Turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin birçoğunun kafasında başka sektörler olmasının kendisini üzdüğüne dikkati çeken Vali Çiçek, "Ben turizm fakültesinin üniversite okumak için okunacak bir fakülte olduğuna inanıyorum. Bu fakültenin öğrencilerinin bu memleket için çok kıymetli olduğunu ve geleceğimizde çok önemli yer kavrayacağını görüyorum. Bu yüzden de üniversitede birçok fakülteye daha hiç gitmemişken hatta yalnızca bir fakülteye gitmişken bugün sizlerle beraberim" açıklamasında bulundu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise panel kapsamında Vali Çiçek'i fakültelerinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, etkinliğe katılan herkesin turizm haftasını kutladı.

Kayseri'nin altın çağını yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Güllü, "Sebebi ise insan kaynağı ile ilgili. Turizme odaklanmış bir Valimiz, bir Belediye Başkanımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, sektör temsilciliklerimiz ve Üniversitemiz bulunmakta. Bu şanstan dolayı bu nitelemenin abartılı olmayacağı görüşündeyim" dedi.

Panelin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Kenan Güllü, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ