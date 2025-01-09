Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri\'ye Geliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye geleceğini ve Kayserililerin bu ziyarete büyük bir heyecanla hazırlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak 2025 Cuma günü Kayseri'yi ziyaret edeceğini hatırlatarak, şehrin bu özel günde büyük bir coşku içinde olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'yi ziyaretinin, şehrin tarihi, kültürel ve ticari zenginlikleriyle birleşerek, bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, hem sanayi hem de kültür açısından Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri. Kayseri halkı, Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılamaya hazır" dedi.

Kayserililerin bu ziyaret için büyük bir heyecan içinde olduğunu belirten Büyükkılıç, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2025 Cuma tarihinde Kayseri'mize geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de görmek, tüm hemşehrilerimiz için büyük bir mutluluk kaynağı. Şehri en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ve bağlılığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız, 17 Ocak'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın kongresine katılıp, bir dizi açılışlar gerçekleştirecek. Kayserililer, Cumhurbaşkanımızı sevgiyle karşılamaya hazır. 17 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızı coşkuyla ağırlayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ