Kayserili İş İnsanı Hacı Mustafa Yelkenoğlu hayatını kaybetti.
Kayserili İş İnsanı Hacı Mustafa Yelkenoğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti. Yelkenoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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