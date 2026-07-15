KAYÜ Rektörü\'nden 15 Temmuz Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birliğini, beraberliğini, egemenliğini ve milli iradesini hedef alan hain darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. O karanlık gecede, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu hainlerin gerçekleştirdiği alçak darbe ve işgal girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, köklü devlet geleneği ve sinesinden çıktığı necip milletinin sarsılmaz feraseti ve iradesi ile her daim ayakta kalacak güçlü bir devlettir. Nitekim o karanlık geceyi büyük bir aydınlığa kavuşturan en büyük güç; Cumhurbaşkanımızın üstün feraseti, cesareti ve liderliğiyle yaptığı tarihi çağrı, bu çağrıyla meydanları dolduran aziz milletimizin sarsılmaz iradesi olmuştur. Tarih boyunca hiçbir güce ve hiçbir düşmana boyun eğmeyen milletimiz; vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak hainlere hak ettikleri dersi vermiştir. Bu destansı duruş vesilesiyle, 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi daima minnetle anacak, onların kahramanlıklarını asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Zira bir milletin yeryüzündeki varlığı, zamana ve mekana meydan okuyan sarsılmaz değerleriyle kaimdir. Tarih boyunca medeniyetler kuran, adaletle hükmeden ve hürriyetinden asla ödün vermeyen aziz milletimiz için bazı mefhumlar vardır ki, onlar tartışmaya kapalı, pazarlıksız ve vazgeçilmezdir. Vatan, Namus, Kur'an ve Bayrak. İşte tarihimizden aldığımız bu köklü güç ve milli-manevi değerlerimizle yalnızca kendi coğrafyamızda değil, dünyanın her köşesinde mazlumun ve mağdurun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'da sergilenen bu kutlu direniş; bağımsızlık ruhumuzun, Çanakkale inancımızın ve birlik irademizin her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Milletimizin ve devletimizin varlığına kastedenler, ülkemizi bulunduğu coğrafyada dar bir alana hapsetmek ve güçsüz bırakmak isteyen odaklar ile onların taşeronları şunu asla akıllarından çıkarmamalıdır: Türkiye Cumhuriyeti; devletimizin güçlü liderliği, milletimizin çelikten iradesi ve milli-manevi menfaatlerini koruma kararlılığıyla her türlü tehdidin karşısında aşılmaz bir sur gibi durmaya devam edecektir. Son yıllarda her alanda gerçekleştirdiğimiz tarihi hamlelerle, üzerinde kirli oyunlar oynanan değil; bölgesinde ve küresel ölçekte söz sahibi olan, oyun kuran ve gerektiğinde oyun bozan güçlü bir Türkiye gerçeği inşa edilmiştir. Kayseri Üniversitesi olarak bizler de, bu şuur ve sorumlulukla, ülkemizin daha güçlü yarınlara ulaşması yolunda eğitimde, bilimde, üretimde ve bölgesel kalkınmada var gücümüzle çalışmayı, vatanımıza ve milletimize hizmet etmeyi en kutsal vazife addediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere Malazgirt'ten günümüze bu toprakları bizlere vatan kılan, mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve sonsuz minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; ebediyete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu aziz millet, sizlerin kahramanlığını ve fedakarlığını daima yüreğinde taşıyacak ve gelecek nesillere gururla aktaracaktır." - KAYSERİ