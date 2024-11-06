Kayyum Atamalarına Karşı Protesto: 'Halkın İradesi Yok Sayılamaz!' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayyum Atamalarına Karşı Protesto: 'Halkın İradesi Yok Sayılamaz!'

Geniş Video İzle

Demokratik Bölgeler Partisi ve DEM Parti Van İl Örgütü, atanan kayyumları protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemlerde, halkın iradesinin yok sayıldığını vurguladı. Van Milletvekili ve belediye eş başkanlarının katıldığı protestoda, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu ifade edildi.

06.11.2024 00:24  Güncelleme: 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber:  İshak Kara

(VAN) - Demokratik Bölgeler Partisi Van İl Örgütü ve DEM Parti Van İl Örgütü, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını protesto etti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Parti Van İl Örgütü, kayyumlara karşı düzenledikleri protestolara ikinci gününde devam etti. Protestoya, Van Milletvekili Gülderen Varlı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, belediye eş başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yurttaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Hırsızlar gidecek halk gelecek", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Musa Anter Parkı önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, şunları söyledi:

"Bu ülkede ne yazık ki yasalar anayasa, uluslararası yasalar tamamıyla ortadan kaldırılmış farklı bir rejimle karşı karşıyayız. Bu ülkede yasalar ve anayasa toplumsal olarak siyasi partiler, kurumlar, kişiler yasal haklarını kullanabilmek için hiçbir şekilde izin almaksızın açıklama yapma, yürüyüş yapma, çadır kurma hakkı varken mevcut AKP- MHP hükümeti tarafından bunların tamamı yasaklanmış durumdadır. Biz bugün burada sivil toplum örgütleriyle, seçilmiş arkadaşlarımızla beraber bir çadır kurmayı talep ettik. Bu ülkede bu anti demokratik uygulamalara karşı halkımızın gelip tepkisini talebini ifade edeceği demokratik bir talepte bulunduk ama ne yazık ki bu ülkede yasalar ve anayasa askıya alındığından kaynaklı tamamen bir kişinin talebi üzerine bu hakkımızı bugün kullanamıyoruz. Bu engelleme bugün ülkenin tamamında ne yazikki yaygınlaşmış durumdadır. Bu da bir ohal rejimi olarak önümüzdedir.

'Halkının cebinden çıkan vergiler halka hizmet olarak geri dönmüyor'

Geçmişten sürekli darbelerle buraya kadar gelmiş olan bu ülkede şuan bir sivil darbe yaşıyoruz. AKP-MHP hükümeti tamamıyla kendi siyasal gelecekleri çıkarları için bu ülkeye OHAL'i yaşatıyorlar. Bir siyasi darbe yapıyorlar. AKP ve MHP hükümeti kayyumu bu ülkede rejim haline getirdi. Kayyum talan, yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık anlamına geliyor. Kayyum politikası ve rejimi yeni doğan çocukların üzerinden çeteleşen anlayışı ortaya çıkarıyor. Van'da 8 yıl boyunca atanan kayyumlar bu kenti yüz yıl geriye götürdü. Kayyumlar bizim ve çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Dün daha kayyum kararı çıkar çıkmaz adeta ganimete koşacak şekilde belediyeye çullanan anlayış tam da kendisini ele veriyor.  Bu kent yıllardır hiçbir hizmet almadığı gibi bu kentin ve halkının cebinden çıkan vergiler hiçbir şekil olarak halka hizmet olarak geri dönmüyor. Bu ülkede bir anayasa varsa herkes o anayasayı uygulamakla mükelleftir. Bu ülkede ne yazıkkı anayasa askıya alınmıştır.

'Hani demokratik bir ülkede yaşıyorduk?'

Dün 3 belediyemize atanan kayyumu geçmişte kabul etmediğimiz gibi bundan sonraki süreçte de kabul etmeyeceğiz. Bir yandan sözüm ona çözüm süreci diye adlandırdıkları bir süreçten bahsedecekler. Türk ve Kürt halkının kardeşliğinden dem vuracaklar. İşte bin yılların birlikteliğinden söz edecekler ama ertesi gün bu halk dün sandığa gidip iradesini ortaya koyduktan sonra o iradeyi tanımayacaklar. Neresi bunun kardeşlik hani hukuk devletiydik. Hani demokratik bir ülkede yaşıyorduk? Hani seçimler anayasa hukuka göre yapılıyordu? Peki siz Mardin, Batman ve Halfeti halkına kayyum atayacağınızı söylediniz mi? Söz hakkı orada yaşayan halkındır. Halk ne karar veriyorsa hükümetler de yargı da buna göre karar vermek zorunda. Biz kayyum kabul etmedik. Bunu biz parti yönetim olarak söylemiyoruz. Bunu Türkiye halkları kabul etmiyor, Kürtler, ezilenler, emekçiler, kadınlar ve gençler kabul etmiyor. Eğer bir barış ortamı isteniyorsa irade ortada kiminle müzakere edileceği ortadadır. Bunu biz tek söylemiyoruz. Bugün bile grup toplantılarında muhatabın kim olduğunu kendileri söylüyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Milletvekili, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayyum Atamalarına Karşı Protesto: 'Halkın İradesi Yok Sayılamaz!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 01:26:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kayyum Atamalarına Karşı Protesto: 'Halkın İradesi Yok Sayılamaz!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.