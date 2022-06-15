Kdz. Ereğli Belediyesi, Denize Dolguyla Cami Yerine Resmi İtirazını Yaptı

Kdz. Ereğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ereğli sahiline denize dolgu ile yapılması planlanan cami yeri için askıya çıkan plana resmi itirazını yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kdz. Ereğli sahiline dolgu yaparak deniz üzerine cami yapmak için Çevre İl Müdürlüğü aracılığıyla askıya çıkardığı imar değişikliği planına itirazda etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın halkın büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına ve belediyenin cami yapılacak 8 yer göstermesine karşı sahile denizi doldurarak cami yapma ısrarına karşı hukuksal mücadeleyi sürdürdüklerini açıkladı. Bakanlığın Zonguldak Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aracılığıyla 16 Mayıs tarihinde askıya çıkardığı imar değişikliği planına resmi itiraz Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından süresi içinde yapıldı.

Kdz. Ereğli'de yaşayan birçok vatandaşla birlikte çeşitli siyasi parti yöneticileri ile Çevre Koruma Derneği yöneticilerinin de Zonguldak Valiliği'ne giderek 15 Haziran tarihinde (bugün) askı süresi dolacak olan imar planı değişikliğine bireysel olarak itiraz ettikleri öğrenildi.

"İLAVE DOLGU ALANI OLARAK ÖNERİLEN ALANIN YAKLAŞIK 300 METRELİK YÜRÜYÜŞ MESAFESİ İÇERİSİNDE MEVCUT DURUMDA 3 ADET CAMİ BULUNMAKTADIR"

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin plan değişikliği itirazında şu görüşlere yer verildi:

"Askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Belediyemiz tarafından incelenmiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan "Park ve İbadet Alanı" 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliği kapsamında imar planına esas kurum görüşlerinin alınıp alınmadığı (Milli Emlak Genel Müd, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, vb.) anlaşılamamıştır.

Ayrıca ilave dolgu planı ve değişikliğini kapsayan alanın çevresindeki yürürlükteki imar planı, mevcut halihazır durumun ve kullanımların dikkate alınmadığı açıkça anlaşılmaktadır. İlave dolgu alanı olarak önerilen alanın yaklaşık 300 metrelik yürüyüş mesafesi içerisinde mevcut durumda 3 adet cami bulunmaktadır. Plan değişikliği yapılan alanın çevresinde yer alan kullanımlara ilişkin herhangi bir analiz veya planda yer alacak kullanımlara ilişkin bir ihtiyaç programı/analizi, yapılmadığı; İl Müftülüğü'nün bu bölgede cami Alanına ihtiyacı olup olmadığı, yatırım programı içerisinde olup olmadığına ilişkin görüşlerinin alınmadığı anlaşılmaktadır.

"YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATLAR VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN OLARAK İMAR PLANLARINDA ARAÇ TRAFİĞİNİN AZALTILMASI, TOPLU TAŞIMA VE YAYA ÖNCELİKLİ BİR ULAŞIM SİSTEMİNİN KURGULANMASI ESASTIR"

Yürürlükteki mevzuatlar ve şehircilik ilkelerine uygun olarak imar planlarında araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma ve yaya öncelikli bir ulaşım sisteminin kurgulanması esastır. Kentin en önemli sorunlarından biri günlük trafik yoğunluğu ve otopark alanlarının ihtiyacı karşılamamasıdır. Cami alanının kullanımı ile getireceği trafik yükü ve otopark ihtiyacının analiz edilmediği, plan değişikliğine yansıtılmadığı, çözüm üretilmediği, sonuç olarak kent halkının ve yerel yönetimin mevcut sorunun büyümesiyle baş başa kalacağı anlaşılmaktadır.

İlave dolgu alanı olarak tasarlanan alanın yalnızca park, çocuk oyun alanı, rekraektif alan, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bütüncül bir biçimde planlaması gerektiği; alanın 300 metrelik yürüyüş mesafesi içinde mevcutta 3 adet Cami varken 3200 m²'lik inşaat alanına sahip kıyıda Cami Alanı yatırımı yapılması kamu kaynaklarının boşa kullanılmasından öte gitmemektedir.

Yapılmak istenilen cami alanı için yine yakın bölgelerde alternatif ve fizibl alanlar bakanlığınıza sunulmuş olmasına rağmen hiçbir alternatif tarafınızca kabul görmemiştir.

"ALANIN TAMAMEN YÜRÜYÜŞ YOLU, BİSİKLET YOLU, PARK ALANI, REKREATİF ALAN, ÇOCUK OYUN ALANI VE SPOR ALANI GİBİ DÜZENLEMELERİN OLMASI GEREKTİĞİ SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR"

Ayrıca bahse konu dolgu alanı üzerinde yapılmak istenilen cami alanı ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamasında Kıyı Bölgesi'nde herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesine; alanın tamamen yürüyüş yolu, bisiklet yolu, park alanı, rekreatif alan, çocuk oyun alanı ve spor alanı gibi düzenlemelerin olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda "Zonguldak İli, Ereğli İlçesi sınırları içerisinde ve kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 2001 ve 2006 yıllarında onaylanan Ereğli (Karadeniz) Dolgu Alanı ve Ereğli (Karadeniz) İlave Dolgu Alanı imar planları ile bu planların deniz tarafında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan ve 10.05.2022 tarihinde onaylanan "Park ve İbadet Alanı" 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP: 67784023 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliği" Belediyemizce uygun görülmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi kapsamında itiraz edilmekte olup, itirazımızın akıbetinin Belediye Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ederim."