Keçiören Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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Keçiören Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği ve 3 gün boyunca çocukların gönüllerince eğlendiği 23 Nisan Çocuk Şenliği, vosvos turu ve belediye önünde gün boyu yapılan etkinliklerle taçlandı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan da üstü açık vosvos ile tur atarak, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Belediye önü, cadde ve meydanları Türk bayrakları ile donatan Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen turda 67 vosvos ve 9 klasik minibüs renkli görüntüler oluşturdu. Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen araçlar belediye önünden hareket ederek Keçiören caddelerinde tur attı. Konvoya üstü açık vosvos ile öncülük eden Başkan Özaslan, ilçe sakinlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konvoyun son durağı yine Keçiören Belediyesi önü olurken, Başkan Özaslan burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

"Ata'mızın aziz fedakarlığı yolumuzu aydınlatıyor"

Kendisini meydanda coşkuyla karşılayan çocuklara ve Keçiörenlilere seslenen Başkan Özarslan, "23 Nisan tarihimizde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun yol arkadaşları tarafından Samsun'a ayak basıldığında başlayan bu kutlu yürüyüş, milletimizin tarih sahnesindeki onurlu duruşunu ve kararlılığını tüm cihana göstermiştir. Topraklarımızı işgalden kurtarmak, millet iradesini egemen kılmak ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için gösterilen aziz fedakarlık, yolumuzu aydınlatan en önemli rehberlerimizden birisi olmuştur" dedi.

"Evlatlarımıza sahip çıkacağız"

Atatürk'ün "az zamanda çok iş yapma" anlayışını ilke edindiklerini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için Keçiören Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber edeceklerini kaydeden Özaslan, "Bizler sarı saçlı mavi gözlü Atatürk'ümüzün kısa zamanda çok işler yaptığını gördük. Bizlere miras bırakılan bu bağımsızlık ruhu her zaman canlı tutulacak. Sizlerle beraber olacağız, evlatlarımıza sahip çıkacağız, onlarla birlikte olacağız. 23 Nisan'ımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Özaslan, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte bol bol fotoğraf çektirerek meydandaki şenlik alanını gezdi. Kurulan şenlik alanında DJ performansından bando gösterisine, sihirbazlık gösterisinden seğmen ekibinin gösterisine varıncaya kadar birçok etkinlik düzenlendi. Ayrıca tasarım atölyesi, kum boyası atölyesi, planetaryum atölyesi, yüz boyama etkinliği, ebru sanatı çalışması, akıl oyunları atölyesi, parmak boyama atölyesi ve uçurtma etkinliği gibi onlarca aktivite alanı kuruldu. Azeri dans ekibi ve Adana yöresi dans ekibi de gösterilerini sergilerken, Kukuli gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Meydana kurulan rengarenk oyun alanları da çocukların vazgeçilmez eğlence odağı oldu. Keçiören'de 3 gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliği, akşam gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisiyle final yaptı. - ANKARA