Keçiören Belediyesi\'nden Kurban Satış Alanı Başvuruları Başladı

Yerel

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde kurulacak kurban satış alanında, kurbanlık satışı yapmak isteyen esnaf için başvurular başladı.

Kurban satış yeri için müracaatlar Keçiören Belediyesi hizmet binasında yer alan Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliğine mesai saatleri içinde yüz yüze yapılacak. Başvurular, 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sürecek.

Çadırlar kura ile belirlenecek

Esnafların satış yapacağı çadır yerleri kura ile belirlenecek. 14 Mayıs Salı günü saat 13.30'da Keçiören Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekilişinin ardından yerler belirlenecek ve kurban satış çadırları kurulmaya başlanacak. Kurban satış yeri başvurusu sırasında esnaf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğrafı, kurbanlık hayvan listesi, bağlı bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerinden alacağı işletme tescil kaydı (hayvanların kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösterir belge) ve kurban satış yeri ücreti ödeme belgesi ile başvuru yapabilecek. - ANKARA