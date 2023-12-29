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Keçiören Belediyesi, Öğrenci Teknoloji Takımlarına Destek Veriyor - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Öğrenci Teknoloji Takımlarına Destek Veriyor

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TeknoFest çerçevesinde lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımlara teknik ve fiziki destek sağlıyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrencilere 'Mayın Tespitli Kanatlı Hava Aracı', 'Verimli Otomobil' ve 'İnsansız Hava Aracı' projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak ekipmanlar hediye etti. Başkan Altınok, genç yeteneklerin ön plana çıkarılmasında önemli bir rol oynayan bu desteklerin Milli Teknoloji hamlesine katkı sağlayacağını belirtti.

Keçiören Belediyesi, Öğrenci Teknoloji Takımlarına Destek Veriyor
29.12.2023 - 12:15,  Güncelleme: 12:16
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Keçiören Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu teknoloji takımlarına teknik ve fiziki destek veriyor.

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TeknoFest çerçevesinde lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımlara sağladığı ekipman desteğinin yanında öğrencilere yeni destekler de sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait Teknoloji Merkezi'nde Çankaya Üniversitesi Makine Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 'Mayın Tespitli Kanatlı Hava Aracı', Gazi Üniversitesi MST HidroMOBİL Takımı'na 'Verimli Otomobil' ve Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi RoboKanuni Takımı'na 'İnsansız Hava Aracı' projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak ekipmanlar hediye etti.

"188 takımın katıldığı bu yarışma, genç yeteneklerin ön plana çıkarılmasında önemli bir rol oynadı"

Öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada konuşan Başkan Altınok, "Bağımsız ve milli projelere sunduğumuz alan, tesis, ulaşım, konaklama ve yüzbinlerce liralık maddi destekle geleceği imar edecek her adımda gençlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz mayıs ayında Ankara genelinde düzenlediğimiz 100 bin Türk lirası ödüllü Rob-Okul Çizgi İzleyen Robot Yarışması'nı Keçiören Belediyemizin öncülüğünde ve destekleriyle gerçekleştirdik. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde 188 takımın katıldığı bu yarışma, genç yeteneklerin ön plana çıkarılmasında önemli bir rol oynadı. Şimdi sizlere sunduğumuz ekipman destekleri de inşallah Milli Teknoloji hamlemizin gelişmesine katkı sağlayacak" dedi.

Öğrenciler, Altınok'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ANKARA

Kaynak: İHA
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