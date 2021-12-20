Keçiören'de sema mukabelesi töreni düzenlendi - Son Dakika

- Keçiören'de sema mukabelesi töreni düzenlendi

ANKARA - Keçiören Belediyesi Hz. Mevlana'yı anma programı kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sema mukabelesi töreni düzenledi.

Keçiören Belediyesi Hz. Mevlana'yı anma programı kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sema mukabelesi töreni düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sergilenen sema mukabelesi öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mevlana'nın en sevdiğim sözlerinden birisi, 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.' Biz bunu yapabilirsek birçok problemi, birçok sıkıntıyı çok kolay bir şekilde aşarız. Bazen kendi dünyamızda çıkmaza düşeriz. İşte Mevlana'yı ve onun felsefesini iyi öğrenirsek, bu öğreti çıkmazımızı aşmak adına yol gösterici olur" dedi.

Türk-İslam kültürünün yaşatıldığı gönül coğrafyasının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığına da vurgu yapan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylesine güzel gönül deryası programı yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Milletimizin ve devletimizin sınırları Edirne'de başlayıp Kars'ta bitmez. Bir taraf Altaylar bir taraf Tanrı dağları bir taraf Sibirya bir taraf Balkanlar bir tarafa da Ortadoğu... Böylesine güzel bir gönül coğrafyasına ektiğimiz, diktiğimiz tohumlar var. Tüm insanlığa rehber olan Mevlana Celaleddin-i Rumi de gönül coğrafyamızın yetiştirdiği önemli bir şahsiyettir. Mevlana'nın neler çektiğini, hayata dair ne diyor, kendi hayatını nasıl yazmamış iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. O Hocası Şemsi tanıdı, daha sonra istenmeyen olaylar oldu Şems kötü bir şekilde öldürüldü. Mevlana küstü. 'Küsmek olmaz, sen bir denizsin, sen gönül deryasında bir ummansın' denildi ona. 'Umudumuz sesin Ey Mevlana! Bizi feyzinden, sohbetinden tüm bu güzelliklerden mahrum etme' dediler. O da geri dönerek sevgi ve hoşgörünün tüm dünyadaki referansı oldu."

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü hakan Nakipoğlu, MHP Eski Ankara İl Başkanı Ümit Durak sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiören'deki birçok okuldan öğrenciler katıldı.

Bu arada sema mukabelesi öncesinde Keçiören Belediyesi Gülistan Konağı'nda Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları öğretmenleri tarafından ortaya konan Türk İslam Sanat Eserleri Sergisi'nin açılışı da yapıldı.