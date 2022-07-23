Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı - Son Dakika
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Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı

23.07.2022 15:19

İstanbul'da sahibi tarafından gezmeye sokağa çıkarılan "Karamel" isimli köpek, yavruları yanında olan sokak kedisine saldırarak hayatının hatasını yaptı. Karamel, sahibinin kucağına atlayarak saldırıyı ucuz atlatırken, talihsiz adam kedinin gazabına uğradı

Güngören Merter Gülbayır Sokağı'nda geçtiğimiz günlerde akşam saat 20.00 sıralarında Ata Özbek, isimli adam köpeği "Karamel" gezmeye çıkardı. Sokaktan geçerken "Karamel" bir anda kediye saldırdı. Kedi de yavrularına saldıracak korkusuyla köpeğe saldırdı.

Yavruları olan sokak kedisine saldıran ev köpeği bin pişman oldu

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karamel'in sahibi Ata Özbek de kediyi ayağıyla uzaklaştırmaya çalışırken bacağından yaralandı. Kedinin, köpeğe ve sahibine saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yavruları olan sokak kedisine saldıran ev köpeği bin pişman oldu

"KEDİNİN YAVRULARI VARDI"

Olayı gören Eren Enes, "Kedi yavrularıyla birlikte orada duruyordu. Adam köpeğiyle geldi ve köpeği kediye saldırdı. Kedi de yavrularını korumak için köpeğe saldırdı. Sonra adam köpeği korumak için kediye tekme vurdu. Sonra kedi de can havliyle birkaç kere saldırdı. Adam köpeğini, kedi de yavrularını alıp gitti" şeklinde belirtti.

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Kaynak: İHA

İstanbul, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı - Son Dakika
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