Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı

Güngören Merter Gülbayır Sokağı'nda geçtiğimiz günlerde akşam saat 20.00 sıralarında Ata Özbek, isimli adam köpeği "Karamel" gezmeye çıkardı. Sokaktan geçerken "Karamel" bir anda kediye saldırdı. Kedi de yavrularına saldıracak korkusuyla köpeğe saldırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karamel'in sahibi Ata Özbek de kediyi ayağıyla uzaklaştırmaya çalışırken bacağından yaralandı. Kedinin, köpeğe ve sahibine saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"KEDİNİN YAVRULARI VARDI"

Olayı gören Eren Enes, "Kedi yavrularıyla birlikte orada duruyordu. Adam köpeğiyle geldi ve köpeği kediye saldırdı. Kedi de yavrularını korumak için köpeğe saldırdı. Sonra adam köpeği korumak için kediye tekme vurdu. Sonra kedi de can havliyle birkaç kere saldırdı. Adam köpeğini, kedi de yavrularını alıp gitti" şeklinde belirtti.