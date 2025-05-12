Keklik Kafesiyle Geçimini Sağlıyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde el sanatlarıyla uğraşan 57 yaşındaki Mehmet Ali Önel, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişler üzerine kafesleri yapan Önel, evin geçim kaynağına katkı sağlıyor. Kayapınar beldesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Önel, 25 sene bu işle uğraştığını söyledi. Önel, "Daha önce çiftçilikle uğraşıyordum ardından keklik muhabbeti derken keklik ile uğraşmaya başladım. Keklikler sayesinde kafes yapma ile uğraşmaya başladım. Keklik kafesini önce beslediğim kekliklerime yapıyordum Daha sonrada isteyen oldu ve yapmaya başladım, başladıktan sonrada satmaya çalışarak geçimimi sağladım. Yaklaşık 20 ila 25 senedir bu işi yapıyorum" dedi.

"Zahmetli ve uğraş isteyen bir meslek"

İşin zahmetli ve sabır istediğini kaydeden Önel, "Bu malzemeleri hem bulma hem de yapmak çok zahmet isteyen bir iştir. Bazı malzemelerimiz İstanbul bazıları da Çin'den geliyor. Çünkü bu çubuklar Türkiye'de yetişmiyor. Eskiden bir çift kafes yaparken şuan ise tek bir kafes yapıyorum günde, eskisi gibi yapamıyorum. Türkiye'nin hemen hemen her yerine veriyoruz" diye konuştu. - BATMAN