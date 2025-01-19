Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko

Keklikdüzü\'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko

Van'ın Keklikdüzü Mahallesi sakinleri, kış günlerini geleneksel 'topa şeko' oyunu ile değerlendiriyor.

19.01.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Saray ilçesine bağlı Keklikdüzü Mahallesi sakinleri, kış günlerini dedelerinden miras kalan ve beyzbola benzerliğiyle bilinen "topa şeko" oyununu oynayarak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Saray ilçesinde "Topa Şeko" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Şırnak ve Hakkari'de "topa garane"nin yanı sıra "guhşegi" ve "topa kılle" adıyla da bilinen beyzbol oyunu, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Karla kaplı alanda 6'şarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun, nesilden nesle aktarılan ve yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor.

Saray ilçe merkezine 56 kilometre mesafede bulunan yaklaşık 450 nüfuslu Keklikdüzü Mahallesi sakinleri de kış günlerinde boş zamanlarında dedelerinden öğrendikleri bu oyunu oynuyor. Soğuk havaya aldırış etmeden boş araziye çıkan mahalle sakinleri, eğlenceli anlara sahne olan oyunla günün yorgunluğunu atıyor.

Geleneksel oyunlarını devam ettirdiklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Mahmut Öztürk, "Kendi aramızda oynadığımız bu oyuna 'topa garane' ya da 'topa şeko' diyoruz. Bu oyunu büyüklerimizle oynayarak öğrendik. Atalarımızdan gelen bir oyundur. Geleneksel hale getirilen oyunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Önceki yıllarda dedelerinin hayvan kılından hazırladıkları topla bu oyunu oynadıklarını anlatan Mahmut Özgür, "Artık oyunu oynarken tenis topu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı M. Salih Özgür ise atalarından öğrendikleri bu oyunu her kış oynadıklarını ifade ederek, "Bölgemizde şu an sadece bizim köyde oynanıyor. Dedelerimizden gördük ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun gibi atalarımızdan kalan oyunları devam ettiriyoruz. Geleneksel oyunlarımızı önemsiyoruz. Çocuklar izleyerek öğreniyor. Bu oyunun kaybolmasını istemiyoruz. Kazanana verecek ödülümüz olmadığı için kazanan takım sahada halay çekerek kutluyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yerel, Yaşam, Miras, Saray, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:53 Gazze’de ateşkes beklenirken Netanyahu’dan yeni bahane Gazze'de ateşkes beklenirken Netanyahu'dan yeni bahane
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 10:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.