Kemer\'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Başkan Ege Eymen Ünal Koltuğa Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, başkanlık koltuğunu bir günlüğüne dördüncü sınıf öğrencisi Ege Eymen Ünal'a bıraktı.

Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu'nda 4 A sınıfında eğitim gören Ünal'ı belediye girişinde Kemer Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nihat Sönmez karşıladı. Ünal'a karşılama sırasında, okul müdürü Kemal Karagöz, okul müdür yardımcısı Murat Aksoy, Ünal'ın öğretmeni Yasemin Kuş Yenmez ve annesi Zehra Ünal eşlik etti.

Daha sonra Kemer Belediye Başkanlık makamına geçen heyeti, makamda Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici karşıladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla artık gelenekselleşen koltuğun geleceğin büyükleri çocuklara bırakılması seremonisine dahil olduğu için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Vekili Bilici, bu vesileyle tüm çocukların bayramını kutladığını söyledi.

Başkanlık koltuğuna oturan Ege Eymen Ünal, yaptığı konuşmada, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Türkiye tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bugünü coşkuyla karşılıyoruz. Bugün sadece Türk çocuklarının değil tüm dünya çocuklarının 23 Nisan ülkemizin geleceği olan çocuklara adanmış özel bir gündür. TBMM'nin açıldığını simgeler. Milli egemenliğin çocuklara emanet edildiğini her zaman hatırlamalıyız. Biz çocuklar, yarının büyükleri geleceğin umut ışıklarıyız. Bizlere düşen Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için azimle çalışmaktır" dedi.

Minik başkan daha sonra Başkan Vekili Bilici'ye çiçek verdi. - ANTALYA