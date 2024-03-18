Kemer\'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de "Çanakkale Zaferi ve Şanlı Tarihimizdeki Tüm Şehitleri Anma Programı" yapıldı.

Kemer Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi Kültür Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, şefliğini Furkan Üstündağ'ın yaptığı Kemer Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, Çanakkale'de verilen kahramanlık destanını anlatan türküler seslendirdi. Başkan Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu, şef Furkan Üstündağ'dan Türk bayrağı teslim aldı. Türk Bayrağı, Hakkari'de canını vatan için feda eden şehit Yunus Emre Uçar'ın ailesine gönderilecek.

Program çerçevesinde Çanakkale Deniz Zaferi'ne ait görüntülerle ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı. Başkan Topaloğlu, programda yaptığı konuşmada, 109 yıl önce kazanılan zaferi canlı canlı yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale'de 250 bin şehit verildiğini hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Bu vatan kolay kazanılmadı. Seyit Onbaşı 230 kiloluk mermiyi kaldırıp düşmana atıyor. Doktor yaralı oğluna nasıl olsa ölecek diye morfin vurmuyor. Bu vatan bize böyle emanet edildi. Ama biz hala ufacık şeyler için kavga ediyoruz. İstiklal Marşı'nı göğsü kabararak söyleyen, milli takım galip geldiğinde yaşasın Türkiye diye bağıran herkes bu memleketin evladıdır" dedi.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ'ın Kemer'e bir heyecan getirdiğine işaret eden Başkan Topaloğlu, "Şu anda bir müzik kursu bile yaklaşık 1000 lira. Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'nde Furkan hoca ücretsiz kurs veriyor. Üç yılda kocaman bir orkestra çıkardı. Bu orkestra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bando olarak bizleri yürüttü. Çocuklarınızla gurur duyun. İmkanlar olduğu zaman her şey oluyor. 100 kişilik orkestra Hakan Aysev gibi bir sanatçıya eşlik ediyor. Çocuklarımızı seviyoruz" diye konuştu.

"Hem sinema hem kültür salonu olacak"

Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa salonumuzu yeniliyoruz. Komple sökülüp yenilendikten sonra hem sinema hem de kültür salonu olarak hizmet vermeye devam edecek. Necati Hoca tiyatroyu kapatıyor diye bir şey olmaz. Ben öğretmenim. Öğretmen tiyatroyu kapatmaz. Daha fazlasını açar. Burada olmamızı Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyetle kalalım, Atatürk ile kalalım ve birbirimizi kucaklayalım".

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Kemer Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, memleketim türküsü ile İzmir Marşı'nı seslendirirken, konseri izlemeye gelenler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Programa; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Bilici, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. - ANTALYA