Kemer genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli hale getirmek ve kamu hizmetlerini iyileştirmek amacıyla birçok mahallede bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Çamyuva Hizmet Binası'nda kreş yapımına yönelik inşai faaliyetler kapsamında laminat parkeler ve kapılar sökülürken, kırım ve tamirat çalışmalarına başlandı. Kuzdere Mahallesi Merkez 38. Sokak'ta sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında yağmur suyu drenaj hattı imalatı devam ediyor. Ayrıca Kuzdere Caddesi üzerinde ASAT'ın altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan alanlarda onarım çalışmaları sürdürülürken, 38. Sokak ile Çamyuva Mahallesi 5029 Sokak'ta kilitli parke ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Göynük Mahallesi merkezinde yola dökülen mazot ve yağ nedeniyle oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla ekipler tarafından kumlama çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan Göynük Mahallesi 3021 Sokak'ta, Çamyuva Mahallesi 5023 Sokak ile Özgürlük Caddesi'nde ASAT'ın su arızası sonrası bozulan yol ve kaldırımlar eski haline getirildi. Merkez Mahallesi'nde Olbia Deniz Kafe önünde fırtına nedeniyle zarar gören denize iniş rampası, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu. Yeni Emniyet Müdürlüğü yanındaki asfalt çalışması yapılan yolda kırılan yağmur suyu mazgalları da yenileriyle değiştirilirken, belediyeye ait araçların bulunduğu otoparkta güvenlik amacıyla düzenleme ve kapatma çalışmaları tamamlandı. Tekirova Mahallesi Atatürk Caddesi, pazaryeri ve çeşitli sokaklarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tamamlanırken, Kiriş Mahallesi Adile Naşit Caddesi'nde yağmur suyu drenaj hattı kapsamında değiştirilen binlik büzlerin üzerindeki kaldırım tamiratı gerçekleştirildi.

Ayrıca Kiriş Mahallesi 4. Sokak'ta yaklaşık 70 metrelik yol yapım çalışması da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Kuzdere, Göynük ve diğer mahallelerde gerçekleştirilecek parke taşı tamiratları öncesinde, daha sağlam ve uzun ömürlü uygulamalar yapılabilmesi amacıyla zemin ve parke kesim çalışmalarını da sürdürüyor.

Kemer Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde altyapı, üstyapı, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan program kapsamında devam edeceğini belirterek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak için ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.