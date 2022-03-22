Kendisine sigara içme uyarısında bulunan babasına sinirlenip annesini öldürdü! - Son Dakika
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Kendisine sigara içme uyarısında bulunan babasına sinirlenip annesini öldürdü!

22.03.2022 16:40

Sancaktepe'de ailesiyle oturan 27 yaşındaki Reşat Yüksel bir süredir ailesi ile sorun yaşıyordu. Babasının sigara içme uyarısına sinirlenip aile üyelerine saldırdı, annesini öldürdü. Polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de ailesiyle oturan 27 yaşındaki Reşat Yüksel bir süredir ailesi ile sorun yaşıyordu. Geçtiğimiz Cuma günü iddiaya göre babası evde sigara içmemesi yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen Reşat Yüksel eline aldığı bıçakla aile üyelerine saldırdı. Annesini öldüren Reşat Yüksel, babasına ve kız kardeşlerine bıçakla saldırdı. İki kız kardeşini ve babasını yaralayan Reşit Yüksel kaçtı. Baba ve kızları, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Reşit Yüksel polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yüksel tutuklandı. Anne Çiçek Yüksel'in cenazesinin memleketi Mersin'e gönderildiği öğrenildi. Kız kardeşlerin ve Baba Ahmet Yüksel'in tedavisi sürüyor.

'Sigara içme' uyarısına sinirlendi; Annesini öldürdü, babası ve kardeşlerini yaraladı

"O KIZIN O ANKİ KORKUSUNU ANLATAMAM"

Ailenin komşusu Ali Osman Tüylü, "Küçük kız bize kaçtı aldık içeriye koruduk onu. O kızın o anki korkusunu anlatamam çıldırmış vaziyetteydi. Kapıyı açtık her taraf kan elinde bıçakla kaçan bir insan var. Onunla biz kapıda karşılaşıyorduk, ketum bir insandı. Sessiz konuşmasını bilmeyen merhabası olmayan biriydi" dedi.

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Sancaktepe, Sigara, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Kendisine sigara içme uyarısında bulunan babasına sinirlenip annesini öldürdü! - Son Dakika


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