Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı - Son Dakika
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Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Kent Konseyi Başkanı Tanfer\'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

22.04.2025 12:43
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Tanfer yaptığı açıklamasında "Bugün çocuklarımızın günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Bu iradenin temel dayanağı milli egemenlik düşüncesidir" dedi.

Tanfer, mesajında 23 Nisan 1920'de, kurulan ilk meclis ile birlikte "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" denilerek, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımızın bu günümüzün ışığı, geleceğimizin mimarlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de milletimizi ortak bir hedef etrafında birleştiren Meclisimiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kalesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin iradesine devredildiği 1920 tarihi, Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 23 Nisan 1920 egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasinin temelinin atıldığı Cumhuriyetimizin yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yanı sıra, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da bayramıdır.

23 Nisan 2024 özel bir anlam ifade ediyor. Tüm çocuklarımızı seviyoruz. Cenabı Allah tüm çocuklarımızın geleceğini parlak ve güzel eylesin. Onları bu ülkenin geleceğinde aktif rol oynayan, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayan güzel nesillerden, Çocuklarımızın ailelerine de topluma da faydalı birer birey olmasını Cenabı Allah nasip etsin. Tüm aileleri, ülkemizi, milletimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.

Nice 23 Nisanlara hep birlikte, çocuklarımızla sağlık ve huzur içerisinde ulaşmak nasip olsun inşallah. Gençlerimizi seviyor, evlatlarımızı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, milletimizin sadece vatan topraklarını işgalden kurtarma ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama azminin değil, aynı zamanda ülkenin yönetim biçimi ile ilgili kararlılığının da anlamlı bir ifadesidir. Bu iradenin temel dayanağı ise milli egemenlik düşüncesidir.

Bu günün çocuklara bir bayram olarak armağan edilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurdu. 105 yıl önce bugün kurulan TBMM, ülkemizin bağımsızlığını amaçlayan tüm düşünceleri tek bir çatı altında topladı ve milletimizin bağımsızlık azim ve kararlılığını tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan etti.

Erzurum Kent Konseyi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. Yıldönümünü kutladığımız bugünde, geleceğimizin teminatı olan ve varlıklarıyla hayatlarımıza neşe katan çocuklarımızın, Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı - Son Dakika

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