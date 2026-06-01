Kestel'de Afet Protokolü İmzalandı

01.06.2026 15:23
Kestel Belediyesi, AFAD ve Çelebi Arama Kurtarma, afetlere hazırlık için iş birliği protokolü imzaladı.

Bursa'da afetlere hazırlık çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan Kestel Belediyesi ile AFAD ve Çelebi Arama Kurtarma Ekibi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, "Çelebi Arama Kurtarma ile birlikte afetlere daha hızlı ve daha güçlü şekilde müdahale edeceğiz" dedi.

Bursa'da afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Kestel Belediyesi, AFAD ve Çelebi Arama Kurtarma Ekibi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, afetlerde ilk müdahale süreçlerinin etkinleştirilmesi, kriz yönetimi kapasitesinin artırılması ve afetlere daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor. Kestel Belediyesi AFAD Binası'nda düzenlenen törende imzalanan protokol kapsamında, ilçede ve bölgede meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda personel, ekipman ve lojistik desteğinin koordineli şekilde sağlanması amaçlanıyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu artırmayı hedefleyen protokolle, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve dirençli şehir anlayışının yaygınlaştırılması planlanıyor.

'ÇELEBİ ARAMA KURTARMA BURSA'NIN GÖZ BEBEĞİ EKİPLERİNDEN BİRİ'

Törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Çelebi Arama Kurtarma Ekibi'nin Bursa'nın önemli arama kurtarma ekiplerinden biri olduğunu belirterek, "Çelebi Arama Kurtarma, Bursa'nın göz bebeği ekiplerinden biri. Geçtiğimiz 6 Şubat depremlerinde Bursa'dan bölgeye giden en büyük ekiplerden biriydi. Bizler de o süreçte desteklerimizi sağlamıştık. Bugün de Kestel Belediyesi olarak birlikte çalışma protokolünü imzalıyoruz. Rabbim memleketimizi doğal afetlerden korusun ancak bu tür durumlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Çelebi Arama Kurtarma ile birlikte daha hızlı ve daha güçlü şekilde müdahale edeceğiz" dedi.

'GÖNÜLLÜLER BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA GÖREV YAPIYOR'

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ise kent genelinde AFAD koordinasyonunda faaliyet gösteren 38 kentsel arama kurtarma ekibi bulunduğunu belirterek,"İlçe bazında belediyelerin kontrolünde, kaymakamlıkların koordinasyonunda gönüllü ekipleri eşleştiriyoruz. Böylece ekiplerimizi daha koordineli, daha dinamik ve sistematik hale getiriyoruz. Gönüllüler büyük fedakarlıklarla görev yapıyor. Kamu kurumlarının da bu çalışmaları desteklemesi gerekiyor. Kestel Belediyesi'nin Çelebi Arama Kurtarma'yı destekleyerek yanında olmasını önemli buluyoruz. Bursa'da bu çalışmaları daha ileri noktaya taşımaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz da deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ekibi kurma ihtiyacı hissettiklerini belirterek, "Deprem bölgelerinde destek olma imkanı bulduk. Daha sonra ekibimizi büyütme kararı aldık ve sayımız 70'in üzerine çıktı. Orta seviye arama kurtarma yeterliliğine ulaşmak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ekibimiz orman yangınlarında da önemli görevler üstlendi. Depreme hazırlık konusunda ciddi bir gelişim sağladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanarak tören sona erdirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Çelebi, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

