Kestel'de çocuklar ekranı bırakıp sanata yöneliyor

06.05.2026 15:20
Bursa'da Kestel Belediyesi'nin ekran bağımlılığına karşı başlattığı 'Ekranı Değil, Hayatı Yaşıyorum' projesi kapsamında öğrenciler, dijital dünyadan uzaklaştırılarak sanat ve üretimle buluşturuluyor.

Ekran bağımlılığının 3 ila 4'lü yaşlara düştüğü günümüzde Kestel Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Ekranı Değil, Hayatı Yaşıyorum' projesi, çocukları dijital dünyadan üretime, sanata ve

Ekran bağımlılığının 3 ila 4'lü yaşlara düştüğü günümüzde Kestel Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Ekranı Değil, Hayatı Yaşıyorum' projesi, çocukları dijital dünyadan üretime, sanata ve sosyal hayata yönlendiriyor. Kestel'deki ortaokul öğrencileri artık usta eğitmenler tarafından geleneksel ebru ve çinicilik eğitimlerini alarak hem sanatla tanışmış olacak hem de tablet, ile cep telefonu gibi ekran bağımlılığından uzaklaşmış olacak. Kestel'de proje kapsamında Kestel Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Şehit Polis İsmail Özbek Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra ilçe protokolü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR YERİNİ SANATSAL ÜRETİME BIRAKIYOR

Kestel Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar geleneksel sanatlarla buluşturulurken, atölye çalışmalarıyla üretim süreçlerine aktif olarak dahil edildi. Proje kapsamında 4-13 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce öğrencinin ebru ve çini atölyeleriyle buluşturulması planlanırken, Kestel Belediyesi bu süreçte çocukları dijital dünyanın sınırlarından çıkararak sanatla, üretimle ve kültürel değerlerle yeniden buluşturuyor. Projenin ilerleyen haftalarında ise öğrencilerin farklı alanlarla da buluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda robotik kodlama, resim, akıl oyunları ve felsefe sınıflarında eğitimler verilecek; ayrıca geri dönüşüm malzemeleriyle vazo ve çiçek yapımı gibi uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek. Öte yandan gönüllü öğrenciler arasında düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında çocukların sanatsal becerilerinin geliştirilmesi, ekran kullanım sürelerinin azaltılması ve sosyal-kültürel faaliyetlere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Çalışmalarla birlikte ekran odaklı alışkanlıkların yerini üretim ve etkinlik temelli faaliyetler alıyor.

'BU SADECE BİR PROJE DEĞİL, BİR FARKINDALIK SÜRECİ'

Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ebru ve çini atölye çalışmalarına katılarak çocuklarla birlikte uygulama yaptı. Ortaya çıkan çalışmaları inceleyen Başkan Erol, "Bu sadece bir proje değil, farkındalık sürecidir. Proje sadece bir eğitim çalışması değil, çocukların alışkanlıklarını ve hayata bakış açılarını şekillendiren önemli bir projedirö dedi.

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Ailelerin sürece aktif şekilde dahil edildiğini belirten Başkan Erol, ebeveynlerin dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Çocukların dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Erol, belediye olarak bilinçli, üretken ve kendini geliştiren bireyler yetiştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

-Haber: Semih TÜRKER- Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

