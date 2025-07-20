Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yılı nedeniyle Antalya'da tören düzenlendi - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yılı nedeniyle Antalya'da tören düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekâtı\'nın 51. yılı nedeniyle Antalya\'da tören düzenlendi
20.07.2025 13:22
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Antalya'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümü'nde KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Antalya'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümü'nde KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen'in yanı sıra gaziler, şehit yakınları ve kurum temsilcileri katıldı. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, "Kahraman Kıbrıs Türk Mücahidi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza savaşarak gerçekleştirdikleri Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

'Sadece bir zafer değil'

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödediğini hatırlatan Erkmen, bu özel günün sadece bir zafer değil, aynı zamanda halkın devletine sahip çıkma kararlılığının sembolü olduğunu belirtti. Rumların Enosis hayalleriyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü ve Kıbrıslı Türklerin bu süreçte sistematik saldırılara maruz kaldığını söyleyen Erkmen, "Bugün kendi devletimizin çatısı altında özgür, egemen ve korkusuz bir şekilde yaşıyorsak, bunu halkımızın bir asırlık mücadelesine, Varoluş Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'e, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'a ve aziz şehitlerimize borçluyuz" şeklinde konuştu.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda gözlemci statüsüyle yer almasının önemine dikkat çeken Erkmen, bu gelişmenin KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artırdığının altını çizerek, Azerbaycan'ın Şuşa kentindeki zirvede KKTC'nin ilk kez "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası" olarak anıldığını hatırlattı. Erkmen, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle müzakere süreçlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı 1963-74 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri bir daha yaşamak istememektedir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yılı nedeniyle Antalya'da tören düzenlendi - Son Dakika

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