Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Ayvalık'ta kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Ayvalık'ta kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıldönümü Ayvalık\'ta kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gaziler tarafından büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Törende konuşmalar yapıldı ve çelenk sunuldu.

20.07.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 20 Temmuz 1974 yılında başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gaziler tarafından büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, daire amirleri, gaziler ve vatandaşların da hazır bulunduğu törende; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'nin çelengi Atatürk anıtına sunuldu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi yine temsili olarak Kıbrıs'a çıkarma yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "50 yıl önce Kara, Deniz, Hava kuvvetleriyle, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 38 bin kahramanı, havadan paraşütle atlama ve indirme, denizden yapılan çıkarma ile barış harekatını başlattı. Böylelikle Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtarmış, can ve mal güvenliğini sağlamıştır. Bu harekatla; Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanmasını ve Türkiye'nin Yunanistan tarafından Akdeniz'de tam olarak tecrit edilip, kuşatılmasının da önüne geçilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'yla, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını hedefleyen ENOSİS hayallerini Akdeniz'in karanlık sularına ebediyen gömmüştür" dedi.

Mehmet Kıranoğlu'nun konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın öncülüğündeki protokol üyeleri, 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Eski Garaj'daki Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube binasına geçti.

Burada dernek şube temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile temsilcilik yöneticileri tarafından hazırlanan şükran belgeleri Kaymakam Yaman, Belediye Başkanı Ergin ve daire başkanları tarafından Kıbrıs Gazilerine takdim edildi.

Ayvalık'taki etkinlikler; Ayvalık Belediye tarafından Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde gaziler onuruna verilen yemek ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Ayvalık'ta kutlandı - Son Dakika

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