Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. Yılı Kutlama Programı ve Zafer Paneli Düzenlendi

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Kutlama Programı ve Zafer' konulu paneli düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Tulum, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Murat Karahan, gaziler, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yaparak düşüncelerini aktardı. Kızıltoprak, "Kıbrıs'ta, yıllarca Rum zulmü, EOKA terörü altında yaşamlarını sürdüren ve sistematik baskıya maruz kalan Türkler 20 Temmuz 1974'ta sabahın erken saatlerinde Türk askerinin adaya girişi ile aradığı huzuru bulmuştur. 1960'ta iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden itibaren Rumların Türkleri ada yönetimi ve yaşamında yok sayma girişimleri giderek artan bir terör haline gelmiştir. Türkiye, Londra-Zürih Anlaşmaları'nda Kıbrıs adasındaki siyasi ve anayasal düzenin devamı konusunda elde ettiği garantörlük hakkı uyarınca meşru bir şekilde 1974'te adaya askerini çıkarmıştır. Yunan ve Rumların adayı Yunanistan'a fikir hedefleri Türkiye'nin adaya müdahalesi ile bir hayal haline gelmiştir. Bugünden itibaren Türkiye'de ve Kıbrıs'ta hüzün ve acı değil kahramanlık türküleri söylenmeye başlanmıştır. Barış Harekatı'ndan içinde bulunduğumuz bugünlere kadar Kıbrıs'ta Türklerin aleyhine herhangi bir zulüm, terör olayı gerçekleşmemiştir. Askeri kuvvetlerimizin Kıbrıs Türkleri için adanın kuzeyinde oluşturduğu güvenli yaşam alanı hem Türkleri korumuş hem de Rumlara engel olmuştur, Kıbrıs'a barış gelmiştir. Söz konusu alan, 1985'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi ile Kıbrıs Türkü'nün toprağı olarak tescillenmiştir" dedi. - KÜTAHYA