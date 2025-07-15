Kıbrıs Gazisi Duran Karaçoban Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Duran Karaçoban (73) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Duran Karaçoban, evinde bulunduğu esnada aniden fenalaştı. Ev sakinleri tarafından haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri kalp masajıyla Duran Karaçoban'ı hayata döndürüp Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada kalbi tekrar duran gazı Karaçoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Gazi Duran Karaçoban, Torbalı Çaybaşı Cami'nde düzenlenen askeri törenle Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Yusuf Özkan, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda seveni katıldı. Gazi Duran Karaçoban'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. - İZMİR