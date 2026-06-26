Kıbrıs Gazisi İbrahim Aldemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Aldemir'in cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ve bir süredir evinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi İbrahim Aldemir, hayatını kaybetti. Aldemir için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aldemir'in ailesi, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 73 yaşındaki İbrahim Aldemir'in naaşı, alınan helallik sonrası Yalnızbağlar Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. - SİVAS