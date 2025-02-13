Kıbrıs Gazisi Nejdet Çakmak, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yerel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nejdet Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi.

Kemalpaşa'nın Aşağıkızılca Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nejdet Çakmak, bir süre önce rahatsızlanarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre teşhisi konularak yoğun bakıma alınan Gazi Çakmak, 11 Şubatta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kemalpaşa'nın Aşağıkızılca Mahallesi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen askeri törenle, 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nejdet Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Ege Ordu Komutanlığı personeli, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde Gazi Çakmak'ın tabutu üzerindeki Türk Bayrağı, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı tarafından gazinin oğlu Fatih Çakmak'a takdim edildi. - İZMİR