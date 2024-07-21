Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Şehidi Yusuf Şahin'in adını parka verdi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Şehidi Yusuf Şahin'in adını parka verdi

Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Şehidi Yusuf Şahin\'in adını parka verdi

Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'ın adını Özyurt Mahallesi'ndeki parka vererek yaşattı.

21.07.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
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Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'ın adını Özyurt Mahallesi'ndeki parka vererek yaşattı. Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Turgutlulu Şehit Yusuf Şahin, harekatın 50. yıl dönümünde memleketinde unutulmadı. Turgutlu Belediyesi tarafından Turgutlulu şehit Yusuf Şahin'in isminin verildiği parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Şehit Yusuf Şahin Parkı'nın açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Özyurt Mahallemizde anısını ve adını yaşattığımız Kıbrıs Şehidimiz, hemşehrimiz Şehit Yusuf Şahin Parkı'mızın ve Özyurt Mahallesi Muhtarlık Binamızın açılışını gerçekleştirdik. Turgutlu'muzun her köşesinde kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Şehit Yusuf Şahin Parkı'mız ve muhtarlık binamız Özyurt Mahallemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Akın KKTC İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu'nu ağırladı

Öte yandan Şehit Yusuf Şahin Parkı'nın açılış törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Ardından Başkan Akın, Başkonsolos İnanıroğlu'nu ve beraberindeki heyet Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında yer alan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Temsilciliğinde gaziler ile bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve beraberindeki heyeti belediyemizde konuk ettik. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Temsilciliğinde gazilerimizle bir araya geldik. Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşamını sürdüren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Şehidi Yusuf Şahin'in adını parka verdi - Son Dakika

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