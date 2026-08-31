Kıbrıs'ta Batan Gemide İki Çocuk Kayboldu - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Batan Gemide İki Çocuk Kayboldu

Kıbrıs\'ta Batan Gemide İki Çocuk Kayboldu
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Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide Biçer ailesinin iki çocuğundan haber alınamıyor, aile yardım bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Biçer ailesinin çocuklar 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer'den haber alınamıyor. Gözü yaşlı halde torunlarından gelecek haberi bekleyen babaanne Saliha Biçer, "Rabbim bize yardım etsin, çok acı çekiyoruz" diyerek görenlerden haber vermelerini istedi.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan insanların ailelerine geminin battığı haberi ulaşmaya devam ediyor. Batan gemide yolculuk 5 kişilik Biçer ailesinden anne, baba ve 1 evlat kurtarılırken 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer'den haber alınamıyor. Biçer ailesinin tatil için Kıbrıs'a gittiği öğrenilirken memleketleri olan Reyhanlı ilesinde yaşayan yakınları kardeşlerden gelecek umutlu haberi bekliyor.

"Biz yardım bekliyoruz, görenler, Rabbimin rızası için bize haber versin"

Göz yaşı içerisinde gelecek umutlu haberi bekleyen babaanne Saliha Biçer, "Allah rızası için torunlarımı görenler bize haber versinler. Rabbim bize yardım etsin, çok acı çekiyoruz. Biz yardım bekliyoruz, görenler rabbim rızası için bize haber versin. Sağlar mı, yaşıyorlar mı gelecek haberi bekliyoruz. Onlar benim canlarım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs'ta Batan Gemide İki Çocuk Kayboldu - Son Dakika

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