Kil Yüklü Kamyon Devirdi, Sahil Yolu Kapandı - Son Dakika
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Yerel

Kil Yüklü Kamyon Devirdi, Sahil Yolu Kapandı

Fatsa'da devrilen kil yüklü kamyon nedeniyle sahil yolu 1 saat ulaşıma kapandı, 1 yaralı.

30.01.2025 20:43
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Kil yüklü kamyon devrildi, sahil yolu 1 saat ulaşıma kapandı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kil yüklü kamyon yola devrildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı, sürücü yaralandı.

Kaza, Bolaman Mahallesi Ordu- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametine seyir halinde olan Hüseyin Kemük idaresindeki 52 DG 160 plakalı kil yüklü kamyon, Çalışlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi. Kaza sonrası kamyon üzerinde bulunan tonlarca kil yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan sürücü, ekiplerin yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza sonrası yola dökülen tonlarca kil nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik durdu. Bölge trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğin kontrollü olarak yeniden akışı sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kil Yüklü Kamyon Devirdi, Sahil Yolu Kapandı - Son Dakika

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