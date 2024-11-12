Kilimli'de Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Kilimli'de Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kilimli\'de Deprem Tatbikatı Yapıldı

Zonguldak Kilimli'de, Düzce depreminin yıldönümünde 7.2 büyüklüğünde tatbikat gerçekleştirildi.

12.11.2024 13:19
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Düzce depreminin yıldönümünde deprem tatbikatı düzenlendi.

Kilimli Kaymakamlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, merkez üssü Bolu olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden tatbikat düzenledi. Tatbikata, Kaymakam Necdet Özdemir'in başkanlığında İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu üyeleri katıldı. Tatbikat kapsamında, afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirilirken, ilçe genelinde hızlı ve etkili müdahale stratejileri değerlendirildi. Kilimli'de afetlere hazırlıklı olma ve toplumun güvenliğini sağlama çalışmalarının aralıksız süreceği vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilimli'de Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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