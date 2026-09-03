Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kaçak peynir üretilen eve baskın yaptı; şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kaçak peynir üretilen eve baskın yaptı; şüpheli kaçtı

Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kaçak peynir üretilen eve baskın yaptı; şüpheli kaçtı
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bir evde kaçak ve kötü şartlarda peynir üretildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleriyle baskın düzenledi. Baskında şüpheli duvardan atlayarak kaçarken, Bilecen bu tür üretime izin vermeyeceklerini ve denetimleri sıklaştıracaklarını söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(KİLİS) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bir evde kaçak ve kötü şartlarda peynir üretimi yapıldığı ihbarına üzerine zabıta ekipleriyle baskın yaptı. Baskında sırasında kaçak üretim yapan şahsın duvardan atlayarak kaçtığını belirten Bilecen, "Bu şekilde kimseye üretim yaptırmayacağız" dedi.

Kilis'te bir evde kaçak ve kötü şartlara peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskına katılan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, denetimin yapıldığı evde şu açıklamayı yaptı:

"2,5 yıllık belediye başkanıyım. Bugüne kadar bence en pis yer burası. Böcek burda, maya burda. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bu tür üretim yapan hangi ırktan hangi cinsten olursa olsun çeksin gitsin. Biz bunları burada koymayacağız. Böyle bişey var mı ya şu kokuya bak. Adam kaçmış. Telefonu düşürmüş kaçmış.

Biz bunların üzerine gittiğimiz zaman fakir fukara peynir üretiliyor, yoğurt üretiliyor. Ne yapsın hırsızlık mı yapsın diyosunuz ama böyle birşey yok. Ha hırsızlık ha sağlık hırsızlığı hiçbir farkı yok. Biz bunları ne satarız ne sattırırız ne ürettiririz. Bu adam kesinlikle bulunacak. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz bu işin tamamen peşindeyiz. Bu şekilde kimseye üretim yaptırmayacağız. Bu neye malolursa olsun bu şekilde üretim olmayacak. Ben Kilis Belediye Başkanı olarak herkesin sağlığından meshulüm. Esnafımızıda uyarıyorum. Bu tür üretim yapan yerlerden alışveriş yaparak  bu işe ortak oluyorsunuz. Biz denetimlerimizi sıklaştıracağız."

Kaynak: ANKA

Kilis Belediyesi, Hakan Bilecen, 3. Sayfa, Zabıta, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kaçak peynir üretilen eve baskın yaptı; şüpheli kaçtı - Son Dakika

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