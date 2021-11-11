Kilis'te Atatürk konferansı - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Bağımsızlık Fikri Özelinde Atatürk'ü Anlamak" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü olması münasebetiyle Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun tarafından "Bağımsızlık Fikri Özelinde Atatürk'ü Anlamak" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasına başlayan Kuzgun, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Osmanlıda askeri anlamdaki modernleşmeyle birlikte son derece nitelikli ve donanımlı bir kurmay sınıfının ortaya çıktığını; Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu yetenekli kurmaylar arasında olduğunu belirtti..

Kuzgun, Atatürk'ün hakimiyetinin çok iyi olduğu Fransızcasının yanında Almanca, Rumca, Bulgarca, Arapça ve Farsça'yı da bildiğini vurguladı.

Kuzgun, Tercüme edilmesini beklemeden çağdaşlarının yapıtlarını okuyabilen bu kurmaylar ve Mustafa Kemal'in, gözlemledikleri yaşayış ve savaş ortamı içerisinde Osmanlı Devleti'nin parçalanacağını öngördüklerini ve bağımsız, hür, kendi ayakları üzerine basan, ekonomik bağımsızlığı olan ve dünyada saygın bir kimlik kazanmış yeni bir ulus devlet inşa etmek düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü coğrafyanın ve aldığı eğitimin onda bağımsızlık fikrinin oluşmasında etkili olduğunu ifade eden Kuzgun, bağımsızlık, milliyet ve egemenlik konusundaki fikirlerinin İstanbul'da yaşadığı yıllarda şekillendiğini belirtti.

Kuzgun, Atatürk'ün; Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul ile hürriyet söylemlerinin yanında Filibeli Ahmet Efendi'den de etkilendiğini söyledi.

Kuzgun, Kapitülasyonların bağımsızlığa giden yolda engel teşkil ettiğini ve bu yüzden Mustafa Kemal'in kapitülasyonlar konusundaki duruşundan "Bağımsızlık benim karakterimdir." cümlesinde de vurguladığı üzere asla ödün vermediğini anlattı.

Kuzgun, Atatürk'ün sadece milletinin değil; çok sevdiği hayvanların ve bitkilerin de bağımsızlığına ve yaşama hakkına saygı duyduğunu, Atatürk'ün anılarından verdiği örneklerle dile getirdi.

Milletinin bağımsızlığı için mücadele ettiğinden annesinin hastalığı ve ölümü sürecinde yanında olamadığını belirten Kuzgun, Atatürk'ün annesinin mezarının başında kurduğu "Evet annem toprağın altındadır ama esas olan Türk milletinin hakimiyeti ve bağımsızlığıdır. Milli hakimiyet her daim esas olmalıdır. Bu milletin hakimiyeti ve bağımsızlığı için bir an bile şüphe etmeden annemin yanına gitmeye razıyım." cümlelerinden hareketle milletinin bağımsızlığına ne denli önem verdiğini vurguladı.

Konferans, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in, Doç. Dr. Meral Kuzgun'a çiçek takdim etmesiyle sona erdi. - KİLİS