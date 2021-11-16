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Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor - Son Dakika

Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor

16.11.2021 10:18

Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor Kilis'te vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor.

Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor

KİLİS - Kilis'te vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletlerin tercih edilmesinin en büyük nedenleri arasında otomobillere göre daha az benzin yakması ve park sorunu yaşanmaması olarak görülüyor.

Suriye sınırına sıfır noktadaki Kilis'te, Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en fazla motosikletin bulunduğu kentte istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor.

Benzine gelen zamlar nedeniyle motosiklet tutkusuyla bilinen Kilis'te, vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı gerekçesiyle motosikletleri tercih ediyor. Bir çok kişi çocuklarını okula motosiklet ile götürüp getirmesi nedeniyle de trafikte motosiklet yoğunluğu yaşanıyor.

Kilis'in sokak ve caddelerinin dar olması nedeniyle vatandaşlar, otomobile göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kentin en işlek caddesinde park edilen motosikletler uzun kuyruklar oluşturuyor. Kilisli vatandaşlar, caddelerin dar olması, motosikletlerin otomobillere göre daha az benzin yakması nedeniyle motosikleti tercih ettiklerini ifade ettiler.

Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor
Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor
Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor
Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor
Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor

Motosiklet, Suriye, Benzin, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor - Son Dakika


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